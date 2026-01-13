Нацотбор на Евровидение-2026: появились первые тизеры песен финалистов — реакция сети и все детали
В Украине официально сформировали десятку финалистов, которые будут соревноваться в Национальном отборе на Евровидение-2026. Украинцы определили, кто получит последнее вакантное место в финале конкурса, а в сети уже появились первые фрагменты песен и их обсуждение.
По результатам онлайн-голосования наибольшую поддержку зрителей получил KHAYAT с песней "Герцы". Артист набрал 91 758 голосов, что составляет 32,41%, и стал десятым финалистом Нацотбора, дополнив окончательный список участников.
Фокус рассказывает о Национальном отборе, участниках, кто прошел в финал, и как отреагировали пользователи в сети.
Финалисты Нацотбора
После завершения голосования сформировалась полная десятка финалистов Нацотбора на Евровидение-2026:
- Jerry Heil — "Catharticus (Молитва)";
- ХАЯТ — "Герци";
- ЛАУД — "Светозар";
- ЛЕЛЕКА — "Ридным";
- МОЛОДИ — "Легенды";
- Monokate — "ТЫТ";
- Mr. Vel — "Do Or Done";
- Эллиены — "Ползучий шепот";
- Валерия Сила — "Открой наши сердца";
- "ЩукаРыба" — "Моя земля".
Песни финалистов Нацотбора
Услышать все конкурсные песни финалистов можно будет уже 15 января — во время офлайн-презентации по предварительной регистрации, а также онлайн на YouTube-канале"Евровидения Украина". В этот же день состоится жеребьевка порядка выступлений участников финала Нацотбора-2026.
Песня Khayat уже известна, поскольку он попал в финал после онлайн-голосования в "Дії".
Тем временем "Суспільне" уже опубликовало тизеры других конкурсных песен финалистов.
Реакции людей
В социальных сетях тизеры вызвали неоднозначную реакцию: часть пользователей восхищается жанровым разнообразием и современным звучанием, другие же критикуют отдельные композиции. Обсуждение тизеров активно продолжается, а полные версии песен, вероятно, еще больше обострят дискуссии среди зрителей.
Песня LAUD — "Lightkeeper"
- "Вауууууу, так нравится это пение "хора" на фоне, ну а голос Лауда сам по себе невероятный";
- "Не плохо, но ничего не понял";
- "Ну, пока что, это лучший кусочек, что я услышала из всех".
Песня LELÉKA — "Ridnym"
- "Швейцария 2025, которая получила 0 баллов от зрителей";
- "50/50, не думаю, что она победит";
- "Голос хороший, но пока что слишком спокойно";
- "Невероятный голос, магически, трогательно, интригующе, эта заявка больше всего заинтересовала".
Песня Mr. Vel — "Do Or Done";
- "Какая-то каша, но, возможно, ошибаюсь";
- "Сначала прям очень круто, а потом такое себе";
- "Что-то я не понимаю, что он говорит, но уже заело. Мне кажется, что он зовет какого-то Юру, а какого хз. Лан, мне нравится";
- "Это просто шикарно, не могу дождаться полной песни".
Песня "ЩукаРыба" — "Моя земля".
- "Красиво, но, по-моему, это только для нашего рынка";
- "Вааау! Очень интересно. Заводит";
- "Я думаю, это будет невероятно".
- "И это достойно быть в финале Нацотбора вместо MON FIA?!?".
Большинство комментаторов отметили, что нынешний Нацотбор "мощный" и трудно выбрать фаворита. Все отрывки песен можно послушать по ссылке.
Когда Нацотбор Евровидения-2026
Финал Национального отбора на "Евровидение-2026" состоится 7 февраля. Во время шоу "Суспільне Мовлення" и Superhumans проведут благотворительный сбор для протезирования ветеранов.
"Ключевой линией нынешнего Нацотбора станет месседж "Будь уникальным". Это не просто слоган, а принцип, который мы интегрируем во все элементы шоу: от посткардов и сценического дизайна до перформансов, позиционирования участников и подхода к формированию жюри. Это закономерно, ведь для победы на "Евровидении" всегда нужны индивидуальность и собственный голос", — отметил креативный продюсер Нацотбора-2026 Герман Ненов.
Где пройдет Евровидение-2026
70-й юбилейный конкурс будет принимать Австрия. Выступления состоятся в Вене на арене Wiener Stadthalle.
Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая 2026 года, а гранд-финал 16 мая.
Это уже третий раз, когда столица Австрии становится городом-хозяином самого масштабного музыкального конкурса Европы.
Скандалы вокруг Евровидения
В этом году на конкурсе соберется наименьшее количество участников с 2003 года. Это связано с бойкотом от Испании, Ирландии и Нидерландов из-за решения не запрещать палестинские флаги среди зрителей и не приглушать свист во время выступления артиста от Израиля.
В Украине также не обходится без скандалов вокруг Евровидения. Музыкальный продюсер Джамала публично раскритиковала певца Меловина за безответственность, ведь он отказался от участия в финале из-за "концерта или чего-то там". Артист ответил обвинениями в токсичности и превосходстве.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Украинская певица Valeriya Force (Валерия Симулик), которая в этом году участвует в Национальном отборе на Евровидение-2026, поражена ценами на услуги в столице Украины. По ее словам, такие же расценки в Америке, где уровень жизни несравненно выше.
- Валерию осудили за то, что она якобы "вспомнила об Украине", хотя позиционирует себя как американская певица с украинскими корнями.
Кроме того, певица Лея пожаловалась, что не прошла в Нацотбор Евровидения, а в сети высмеяли ее песню.