Нацотбор на Евровидение-2026: появились первые тизеры песен финалистов — реакция сети и все детали

В Украине официально сформировали десятку финалистов, которые будут соревноваться в Национальном отборе на Евровидение-2026. Украинцы определили, кто получит последнее вакантное место в финале конкурса, а в сети уже появились первые фрагменты песен и их обсуждение.

По результатам онлайн-голосования наибольшую поддержку зрителей получил KHAYAT с песней "Герцы". Артист набрал 91 758 голосов, что составляет 32,41%, и стал десятым финалистом Нацотбора, дополнив окончательный список участников.

Фокус рассказывает о Национальном отборе, участниках, кто прошел в финал, и как отреагировали пользователи в сети.

Финалисты Нацотбора

После завершения голосования сформировалась полная десятка финалистов Нацотбора на Евровидение-2026:

Jerry Heil — "Catharticus (Молитва)";

ХАЯТ — "Герци";

ЛАУД — "Светозар";

ЛЕЛЕКА — "Ридным";

МОЛОДИ — "Легенды";

Monokate — "ТЫТ";

Mr. Vel — "Do Or Done";

Эллиены — "Ползучий шепот";

Валерия Сила — "Открой наши сердца";

"ЩукаРыба" — "Моя земля".

Финалисты Национального отбора на Евровидение-2026 Фото: Суспільне

Песни финалистов Нацотбора

Услышать все конкурсные песни финалистов можно будет уже 15 января — во время офлайн-презентации по предварительной регистрации, а также онлайн на YouTube-канале"Евровидения Украина". В этот же день состоится жеребьевка порядка выступлений участников финала Нацотбора-2026.

Песня Khayat уже известна, поскольку он попал в финал после онлайн-голосования в "Дії".

Тем временем "Суспільне" уже опубликовало тизеры других конкурсных песен финалистов.

Реакции людей

В социальных сетях тизеры вызвали неоднозначную реакцию: часть пользователей восхищается жанровым разнообразием и современным звучанием, другие же критикуют отдельные композиции. Обсуждение тизеров активно продолжается, а полные версии песен, вероятно, еще больше обострят дискуссии среди зрителей.

Песня LAUD — "Lightkeeper"

" Вауууууу, так нравится это пение "хора" на фоне, ну а голос Лауда сам по себе невероятный";

"Не плохо, но ничего не понял";

"Ну, пока что, это лучший кусочек, что я услышала из всех".

Песня LELÉKA — "Ridnym"

"Швейцария 2025, которая получила 0 баллов от зрителей";

"50/50, не думаю, что она победит";

"Голос хороший, но пока что слишком спокойно";

"Невероятный голос, магически, трогательно, интригующе, эта заявка больше всего заинтересовала".

Песня Mr. Vel — "Do Or Done";

"Какая-то каша, но, возможно, ошибаюсь";

"Сначала прям очень круто, а потом такое себе";

"Что-то я не понимаю, что он говорит, но уже заело. Мне кажется, что он зовет какого-то Юру, а какого хз. Лан, мне нравится";

"Это просто шикарно, не могу дождаться полной песни".

Песня "ЩукаРыба" — "Моя земля".

"Красиво, но, по-моему, это только для нашего рынка";

"Вааау! Очень интересно. Заводит";

"Я думаю, это будет невероятно".

"И это достойно быть в финале Нацотбора вместо MON FIA?!?".

Большинство комментаторов отметили, что нынешний Нацотбор "мощный" и трудно выбрать фаворита. Все отрывки песен можно послушать по ссылке.

Когда Нацотбор Евровидения-2026

Финал Национального отбора на "Евровидение-2026" состоится 7 февраля. Во время шоу "Суспільне Мовлення" и Superhumans проведут благотворительный сбор для протезирования ветеранов.

"Ключевой линией нынешнего Нацотбора станет месседж "Будь уникальным". Это не просто слоган, а принцип, который мы интегрируем во все элементы шоу: от посткардов и сценического дизайна до перформансов, позиционирования участников и подхода к формированию жюри. Это закономерно, ведь для победы на "Евровидении" всегда нужны индивидуальность и собственный голос", — отметил креативный продюсер Нацотбора-2026 Герман Ненов.

Где пройдет Евровидение-2026

70-й юбилейный конкурс будет принимать Австрия. Выступления состоятся в Вене на арене Wiener Stadthalle.

Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая 2026 года, а гранд-финал 16 мая.

Это уже третий раз, когда столица Австрии становится городом-хозяином самого масштабного музыкального конкурса Европы.

Скандалы вокруг Евровидения

В этом году на конкурсе соберется наименьшее количество участников с 2003 года. Это связано с бойкотом от Испании, Ирландии и Нидерландов из-за решения не запрещать палестинские флаги среди зрителей и не приглушать свист во время выступления артиста от Израиля.

В Украине также не обходится без скандалов вокруг Евровидения. Музыкальный продюсер Джамала публично раскритиковала певца Меловина за безответственность, ведь он отказался от участия в финале из-за "концерта или чего-то там". Артист ответил обвинениями в токсичности и превосходстве.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская певица Valeriya Force (Валерия Симулик), которая в этом году участвует в Национальном отборе на Евровидение-2026, поражена ценами на услуги в столице Украины. По ее словам, такие же расценки в Америке, где уровень жизни несравненно выше.

Валерию осудили за то, что она якобы "вспомнила об Украине", хотя позиционирует себя как американская певица с украинскими корнями.

Кроме того, певица Лея пожаловалась, что не прошла в Нацотбор Евровидения, а в сети высмеяли ее песню.