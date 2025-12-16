"Токсично и пренебрежительно": Джамала обиделась на Меловина, а тот ответил

Продюсер Нацотбора на Евровидение-2026 Джамала призналась, что обижена на Меловина. Певец подавал заявку на конкурс, прошел в лонглист, однако отказался, объяснив, что отдает место молодым артистам.

Джамала на проекте "Утро в большом городе" рассказала свою версию событий. Победительница Евровидения действительно звонила Меловину, но он отказался, поскольку у него якобы концерт.

Джамала обиделась на Меловина

Артистка призналась, что это ее обидело, ведь певец отнесся безответственно.

"Я написала ему, что я обиделась на него. Я действительно ему позвонила, я действительно его выбрала, но он сказал, что у него там что-то концерт или что-то там ... Это не такая история, которой вот так можно распоряжаться! 500 заявок, а ты берешь в последний момент и говоришь, что сори, у меня концерт", — говорит Джамала.

Джамала Фото: Instagram jamalajaaa

Реакция Меловина

В ответ артист опубликовал в своем Instagram сторис, где выразил возмущение тоном комментария продюсера Нацотбора: "Концерт или что-то там лалала. Джамала это супер токсично и пренебрежительно. Я перестаю понимать тебя".

Відео дня

"Я желаю каждому из Вас никогда не бояться сказать нет, если вы в чем-то передумали. Если поняли что не в том психоэмоциональном состоянии. Не стыдно сказать нет. Евровидение это не то от чего зависит твоя жизнь", — написал Меловин.

Меловин отреагировал на комментарий Джамалы Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Джамала заявила, что песня Warrior — это конкурсная заявка Оли Поляковой. Если это правда, то артистка таким образом нарушила правила Нацотбора.

Меловин сделал заявление о звонке Джамалы, которое вызвало волну шуток в сети.

Певец объявил о помолвке и опубликовал фото со своим женихом. Избранником артиста стал парамедик ВСУ и будущий пластический хирург Петр Злотя.