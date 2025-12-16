"Токсично та зверхньо": Джамала образилася на Меловіна, а той відповів

Продюсерка Нацвідбору на Євробачення-2026 Джамала зізналася, що ображена на Меловіна. Співак подавав заявку на конкурс, пройшов до лонглиста, проте відмовився, пояснивши, що віддає місце молодим артистам.

Джамала на проєкті "Ранок у великому місті" розповіла свою версію подій. Переможниця Євробачення дійсно телефонувала Меловіну, але він відмовився, оскільки в нього нібито концерт.

Джамала образилася на Меловіна

Артистка зізналася, що це її образило, адже співак поставився безвідповідально.

"Я написала йому, що я образилась на нього. Я дійсно йому зателефонувала, я дійсно його обрала, але він сказав, що в нього там щось концерт чи щось там…Це не така історія, якою ось так можна розпоряджатися! 500 заявок, а ти береш останньої миті і кажеш, що сорі, у мене концерт", — каже Джамала.

Реакція Меловіна

У відповідь артист опублікував у своєму Instagram сторіс, де висловив обурення тоном коментаря продюсерки Нацвідбору: "Концерт чи щось там лалала. Джамала це супер токсично та зверхньо. Я перестаю розуміти тебе".

"Я бажаю кожному з Вас ніколи не боятись сказати ні, якщо ви в чомусь передумали. Якщо зрозуміли що не в тому психоемоційному стані. Не соромно сказати ні. Євробачення це не щось від чого залежить твоє життя", — написав Меловін.

