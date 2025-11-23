"Я сказав "так": MELOVIN заручився з військовим на Майдані Незалежності (фото)
Український співак MELOVIN оголосив про заручини та опублікував фото зі своїм нареченим.
Обранцем артиста став парамедик Збройних сил України та майбутній пластичний хірург Петро Злотя. Про це стало відомо з публікації MELOVIN у Instagram.
Освідчення з каблучкою відбулося на Майдані Незалежності в Києві. MELOVIN та Петро Злотя оприлюднили спільні фото цього моменту.Важливо
"На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав "так". ЛГБТ-люди — НЕ ідеологія. НЕ організація. Вони — наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті самі, хто поруч у бою, у волонтерстві, у житті.
Нагадаємо, MELOVIN здійснив офіційний камінг-аут у червні 2021 році на сцені фестивалю Atlas Weekend у Києві. Під час виступу артист поцілувався спочатку з дівчиною, а потім із хлопцем. Після цього він підняв рукою веселковий прапор ЛГБТ-спільноти й так зізнався у своїй бісексуальності.
Фокус також повідомляв, що MELOVIN розповів про проблеми з ментальним здоровʼям, панічні атаки, зриви та лікування у спеціальних закладах. Співак опублікував відео з лікарняної палати, чим неабияк стривожив своїх прихильників.