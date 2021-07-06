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Під веселковим прапором: Melovin здійснив камінг-аут на Atlas Weekend у Києві (відео)

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Фото: Скріншот

Український артист Костянтин Бочаров публічно зізнався в нетрадиційній сексуальній орієнтації, однак цей момент не пустили в прямий ефір.

6 червня співак Melovin здійснив офіційний камінг-аут на сцені фестивалю Atlas Weekend у Києві. Він опублікував відео на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Під час виступу артист поцілувався спочатку з дівчиною, а потім із хлопцем. Після цього він підняв рукою веселковий прапор ЛГБТ-спільноти й так зізнався у своїй бісексуальності.

У дописі Melovin заявив, що його камінг-аут вирізали з прямого ефіру телеканалу "М1", крім того, відеоролик не завантажують на YouTube. У цей момент на екранах показали інтервʼю з Михайлом Поплавським на бекстейджі. Костянтин вважає причиною таких дій "срепи", які до сих пір існують в Україні та заважають рухатися в ритмі з часом нарівні з іншими демократичними країнами.

"Така любов не визнається кимось, блокується і просто не випускається в ефір. Невже боротьба за свої права і свободи повинна мати цензуру?" — написав Melovin. — "А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України".

Виступ Melovin із піснями "Ти" і "І кров кипить" розмістили на YouTube-каналі "M1 Music" без фрагмента з поцілунками. На офіційній сторінці каналу в Instagram зʼявилося ще більше коротке відео з Atlas Weekend, однак на початку опису автори додали зображення веселки, що символізує рух ЛГБТ. У коментарях багато користувачів обурилися і дійшли висновку, що під час прямого ефіру телеканал навмисно не показав камінг-аут Melovin, знаючи про нього заздалегідь:

Коментар із критикою каналу М1
Коментар із критикою каналу М1
Коментар із критикою М1
Коментар із критикою М1
Коментар із критикою М1 через Меловіна
Коментар із критикою М1 через Меловіна
Коментар із критикою каналу М1
Коментар із критикою М1
Коментар із критикою М1 через Меловіна

"М1, перемога в номінації "Розчарування року" — Ваша"; "А можна побачити повне відео виступу Меловіна, хм? Чи ви й далі будете робити вигляд, що все ок?"; "Чому ви вирізали камінг-аут? Це ж явно все було обумовлено, значить ви спочатку погоджуєтеся, а потім просто не пускаєте в ефір?"; "М1 навмисно, знаючи про те що буде наприкінці пісні різко перейшли на бекстейдж інтервʼю з Поплавським, тим самим не показавши в ефірі одностатевий поцілунок".

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