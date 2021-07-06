Під веселковим прапором: Melovin здійснив камінг-аут на Atlas Weekend у Києві (відео)

Український артист Костянтин Бочаров публічно зізнався в нетрадиційній сексуальній орієнтації, однак цей момент не пустили в прямий ефір.

6 червня співак Melovin здійснив офіційний камінг-аут на сцені фестивалю Atlas Weekend у Києві. Він опублікував відео на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Під час виступу артист поцілувався спочатку з дівчиною, а потім із хлопцем. Після цього він підняв рукою веселковий прапор ЛГБТ-спільноти й так зізнався у своїй бісексуальності.

У дописі Melovin заявив, що його камінг-аут вирізали з прямого ефіру телеканалу "М1", крім того, відеоролик не завантажують на YouTube. У цей момент на екранах показали інтервʼю з Михайлом Поплавським на бекстейджі. Костянтин вважає причиною таких дій "срепи", які до сих пір існують в Україні та заважають рухатися в ритмі з часом нарівні з іншими демократичними країнами.

"Така любов не визнається кимось, блокується і просто не випускається в ефір. Невже боротьба за свої права і свободи повинна мати цензуру?" — написав Melovin. — "А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України".

Виступ Melovin із піснями "Ти" і "І кров кипить" розмістили на YouTube-каналі "M1 Music" без фрагмента з поцілунками. На офіційній сторінці каналу в Instagram зʼявилося ще більше коротке відео з Atlas Weekend, однак на початку опису автори додали зображення веселки, що символізує рух ЛГБТ. У коментарях багато користувачів обурилися і дійшли висновку, що під час прямого ефіру телеканал навмисно не показав камінг-аут Melovin, знаючи про нього заздалегідь:

[ + – ] Коментар із критикою каналу М1 [ + – ] Коментар із критикою М1 [ + – ] Коментар із критикою М1 через Меловіна

"М1, перемога в номінації "Розчарування року" — Ваша"; "А можна побачити повне відео виступу Меловіна, хм? Чи ви й далі будете робити вигляд, що все ок?"; "Чому ви вирізали камінг-аут? Це ж явно все було обумовлено, значить ви спочатку погоджуєтеся, а потім просто не пускаєте в ефір?"; "М1 навмисно, знаючи про те що буде наприкінці пісні різко перейшли на бекстейдж інтервʼю з Поплавським, тим самим не показавши в ефірі одностатевий поцілунок".

Раніше колишній герой шоу "Холостяк" Колтон Андервуд зізнався в нетрадиційній сексуальній орієнтації. Після фіналу спортсмен кілька місяців зустрічався з переможницею Кессі Рендольф, однак пара розлучилася зі скандалом. Незабаром після цього Колтон у шоу "Доброго ранку, Америко!" зізнався, що є геєм, а також вибачився перед учасницями й організаторами "Холостяка", що довго не міг розібратися в собі.