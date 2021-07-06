Под радужным флагом: Melovin совершил каминг-аут на Atlas Weekend в Киеве (видео)

Украинский артист Константин Бочаров публично признался в нетрадиционной сексуальной ориентации, однако этот момент не пустили в прямой эфир.

6 июня певец Melovin cовершил официальный каминг-аут на сцене фестиваля Atlas Weekend в Киеве. Он опубликовал видео на своей странице в социальной сети Instagram.

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Во время выступления артист поцеловался сначала с девушкой, а затем с парнем. После этого он поднял рукой радужный флаг ЛГБТ-сообщества и таким образом признался в своей бисексуальности.

В посте Melovin заявил, что его каминг-аут вырезали из прямого эфира телеканала "М1", кроме того, видео не загружают на YouTube. В этот момент на экранах показали интервью с Михаилом Поплавским на бэкстейдже. Константин считает причиной таких действий "срепы", которые до сих пор существуют в Украине и мешают двигаться в ритме со временем наравне с другими демократическими странами.

"Такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру?", — написал Melovin. — "А если так, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины".

Выступление Melovin с песнями "Ты" и "И кров кипит" разместили на YouTube-канале "M1 Music" без фрагмента с поцелуями. На официальной странице канала в Instagram появилось еще более короткое видео из Atlas Weekend, однако в самом начале описания авторы добавили изображение радуги, символизирующей движение ЛГБТ. В комментариях многие пользователи возмутились и пришли к выводу, что во время прямого эфира телеканал намеренно не показал каминг-аут Melovin, зная о нем заранее:

[ + – ] Комментарий с критикой канала М1 [ + – ] Комментарий с критикой М1 [ + – ] Комментарий с критикой М1 из-за Меловина

"М1, победа в номинации "Разочарование года" — Ваша"; "а можно увидеть полное видео выступления Мэловина, хм? или вы и дальше будете делать вид, что всё ок?"; "Почему вы вырезали каминг-аут? Это ж явно все было оговорено, значит вы сначала соглашаетесь, а потом просто не пускаете в эфир?"; "М1 преднамеренно, зная о том что будет в конце песни резко перешли на бэкстейдж интервью с Поплавским, тем самым не показав в эфире однополый поцелуй".

Ранее бывший герой шоу "Холостяк" Колтон Андервуд признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. После финала спортсмен несколько месяцев встречался с победительницей Кэсси Рэндольф, однако пара рассталась со скандалом. Вскоре после этого Колтон в шоу "Доброе утро, Америка!" признался, что является геем, а также извинился перед участницами и организаторами "Холостяка", что долго не мог разобраться в себе.