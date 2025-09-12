MELOVIN лікується у психіатрії: його відео з палати налякали прихильників

Популярний український виконавець, який представляв Україну на міжнародному конкурсі Євробачення-2018, повідомив про чергові проблеми зі здоров’ям. Артист опублікував відео з лікарняної палати, чим неабияк стривожив своїх прихильників.

MELOVIN вже неодноразово розповідав про проблеми з ментальним здоровʼям, панічні атаки, зриви та лікування у спеціальних закладах. Він зазначив у своїх соціальних мережах, що "все повторилось", бо не "витримує тиску структур".

"Я в лікарні. Мені погано. Транквілізатори, крапельниці, багато сплю… І ваша любов як завжди доводить мене до сліз. Хочу на ручки і гелієві шарики. Що зі мною? Мені прикро, але все повторилось, як колись давно. Моя менталка та діабет не витримала тиску структур. Я не міцний горішок. Вибачте", — написав артист у Threads.

MELOVIN розповів про свій стан Фото: Threads

MELOVIN у лікарні

"Структури", про які мовиться, ймовірно, натяк на ансамбль пісні й танцю Державної прикордонної служби, — офіційне місце служби співака.

У відео потрапили кадри з інтерʼєрами, схожими на клініку Світлани Ісаєнко, де співак лікувався раніше. Користувачі мережі побажали артистові швидшого одужання. Були й ті, кого злякали останні дописи музиканта, який поводився досить дивно, милуючись різнокольоровими повітряними кульками та надувними фігурками ведмедика та єдинорога.

Хто такий MELOVIN?

Справжнє ім’я — Костянтин Бочаров. Це український співак, композитор і шоумен, який здобув широку популярність після перемоги в шостому сезоні шоу «Х-Фактор». У 2018-му він представляв Україну на пісенному конкурсі Євробачення в Лісабоні з композицією Under the Ladder. Виконавець вийшов до фіналу та посів 17-те місце.

MELOVIN вирізняється нестандартною сценічною подачею — поєднанням готичних елементів, яскравого макіяжу та експериментальних образів із сучасним попзвучанням.

