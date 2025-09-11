Зірка Євробачення від України опинився під крапельницями у лікарні: що сталося (фото)

Популярного українського виконавця MELOVIN госпіталізували — наразі він перебуває під медичним наглядом. Артист опублікував світлину з лікарняної палати, не розкриваючи деталей.

Related video

Зірка Євробачення-2018 від України опублікував фото з лікарняної палати на своїй сторінці в Instagram. На знімку можна побачити, що музикант отримує внутрішньовенну терапію через крапельницю.

Пост артиста миттєво привернув увагу його колег по музичній індустрії та друзів, які поспішили висловити слова підтримки.

Коментарі колег

Співачка SWOIIA одразу відгукнулася на публікацію. "Мій Мел потрапив до лікарні. Бажаю тобі найшвидшого одужання! Знаю, що ти обов'язково вистоїш і подолаєш все", — написала артистка у коментарях.

Також свою підтримку висловила виконавиця Lama, побажавши MELOVIN міцного здоров'я та швидкого повернення до нормального життя.

Співак показався під крапильницями Фото: Instagram

Причини госпіталізації артиста залишаються нерозкритими. Він поки що утримується від будь-яких коментарів, обмежившись лише публікацією фото з палати. Прихильники співака в коментарях бажають йому швидкого одужання та сподіваються на позитивні новини найближчим часом.

Хто такий MELOVIN?

Справжнє ім’я — Костянтин Бочаров. Відомий український співак, композитор і шоумен. Став популярним у 2015 році, коли переміг у вокальному шоу "Х-Фактор" (6-й сезон). У 2018 році представляв Україну на Євробаченні в Лісабоні з піснею Under the Ladder. Тоді потрапив до фіналу, де посів 17-те місце.

Відомий своєю екстравагантною сценічною стилістикою: яскравий макіяж, незвичні образи, поєднання темних і готичних мотивів із попмузикою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила MELOVIN в тому, що він служить на "теплому місці".

Співак також різко відреагував на слова Безуглої, яка назвала "кармою" смерть українця під завалами після російського обстрілу в Києві.

Крім того, співак MЕLOVIN (Костянтин Бочаров) зробив лазерну корекцію зору, яку відкладав роками.