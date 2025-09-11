Звезда Евровидения от Украины оказался под капельницами в больнице: что произошло (фото)

Популярного украинского исполнителя MELOVIN госпитализировали — сейчас он находится под медицинским наблюдением. Артист опубликовал фотографию из больничной палаты, не раскрывая деталей.

Звезда Евровидения-2018 от Украины опубликовал фотографию из больничной палаты на своей странице в Instagram. На снимке можно увидеть, что музыкант получает внутривенную терапию через капельницу.

Пост артиста мгновенно привлек внимание его коллег по музыкальной индустрии и друзей, которые поспешили выразить слова поддержки.

Комментарии коллег

Певица SWOIIA сразу откликнулась на публикацию. "Мой Мел попал в больницу. Желаю тебе скорейшего выздоровления! Знаю, что ты обязательно выстоишь и преодолеешь все", — написала артистка в комментариях.

Также свою поддержку выразила исполнительница Lama, пожелав MELOVIN крепкого здоровья и скорейшего возвращения к нормальной жизни.

Причины госпитализации артиста остаются нераскрытыми. Он пока что воздерживается от каких-либо комментариев, ограничившись лишь публикацией фотографии из палаты. Поклонники певца в комментариях желают ему скорейшего выздоровления и надеются на позитивные новости в ближайшее время.

Кто такой MELOVIN?

Настоящее имя — Константин Бочаров. Известный украинский певец, композитор и шоумен. Стал популярным в 2015 году, когда победил в вокальном шоу "Х-Фактор" (6-й сезон). В 2018 году представлял Украину на Евровидении в Лиссабоне с песней Under the Ladder. Тогда попал в финал, где занял 17-е место.

Известен своей экстравагантной сценической стилистикой: яркий макияж, необычные образы, сочетание темных и готических мотивов с поп-музыкой.

