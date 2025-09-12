MELOVIN лечится в психиатрии: его видео из палаты напугали поклонников

Популярный украинский исполнитель, который представлял Украину на международном конкурсе Евровидение-2018, сообщил об очередных проблемах со здоровьем. Артист опубликовал видео из больничной палаты, чем изрядно встревожил своих поклонников.

MELOVIN уже неоднократно рассказывал о проблемах с ментальным здоровьем, панических атаках, срывах и лечении в специальных учреждениях. Он отметил в своих социальных сетях, что "все повторилось", потому что не "выдерживает давления структур".

"Я в больнице. Мне плохо. Транквилизаторы, капельницы, много сплю... И ваша любовь как всегда доводит меня до слез. Хочу на ручки и гелиевые шарики. Что со мной? Мне жаль, но все повторилось, как в старые добрые времена. Моя менталка и диабет не выдержали давления структур. Я не крепкий орешек. Извините", — написал артист в Threads.

"Структуры", о которых говорится, вероятно, намек на ансамбль песни и танца Государственной пограничной службы, — официальное место службы певца.

В видео попали кадры с интерьерами, похожими на клинику Светланы Исаенко, где певец лечился ранее. Пользователи сети пожелали артисту скорейшего выздоровления. Были и те, кого испугали последние посты музыканта, который вел себя довольно странно, любуясь разноцветными воздушными шариками и надувными фигурками мишки и единорога.

Кто такой MELOVIN?

Настоящее имя — Константин Бочаров. Это украинский певец, композитор и шоумен, который получил широкую известность после победы в шестом сезоне шоу "Х-Фактор". В 2018-м он представлял Украину на песенном конкурсе Евровидение в Лиссабоне с композицией Under the Ladder. Исполнитель вышел в финал и занял 17-е место.

MELOVIN отличается нестандартной сценической подачей — сочетанием готических элементов, яркого макияжа и экспериментальных образов с современным поп-звучанием.

