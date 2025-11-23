"Я сказал "да": MELOVIN обручился с военным на Майдане Независимости (фото)

Украинский певец MELOVIN объявил о помолвке и опубликовал фото со своим женихом.

Избранником артиста стал парамедик Вооруженных сил Украины и будущий пластический хирург Петр Злотя. Об этом стало известно из публикации MELOVIN в Instagram.

Предложение с кольцом состоялось на Майдане Независимости в Киеве. MELOVIN и Петр Злотя обнародовали совместные фото этого момента.

"На Майдане, где Украина боролась за свободу, я выбрал свою. Любовь не спрашивает разрешения. Я сказал "да". ЛГБТ-люди — НЕ идеология. НЕ организация. Они — наши друзья, наши родные, наши защитники, наши украинцы. Те самые, кто рядом в бою, в волонтерстве, в жизни.

Напомним, MELOVIN совершил официальный каминг-аут в июне 2021 году на сцене фестиваля Atlas Weekend в Киеве. Во время выступления артист поцеловался сначала с девушкой, а затем с парнем. После этого он поднял рукой радужный флаг ЛГБТ-сообщества и так признался в своей бисексуальности.

Фокус также сообщал, что MELOVIN рассказал о проблемах с ментальным здоровьем, панических атаках, срывах и лечении в специальных учреждениях. Певец опубликовал видео из больничной палаты, чем изрядно встревожил своих поклонников.