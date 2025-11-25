Підтримайте нас RU
Стиль життя Євробачення 2026

Джамала подзвонила: Меловіна підколюють після відмови від участі в Нацвідборі (фото)

Меловін спровокував хвилю жартів у мережі після дзвінка Джамали
Меловін | Фото: Instagram

Напередодні стали відомі імена п'ятнадцяти артистів, які увійшли до лонгліста Національного відбору на Євробачення-2026. Згодом Меловін зробив заяву, яка спричинила хвилю жартів у мережі.

У лонглісті артиста немає: він наголосив, що сам зняв свою кандидатуру, а якраз перед тим йому особисто зателефонувала продюсерка відбору Джамала. Після цього в мережі почали створювати меми та жартувати. Фокус зібрав найкращі з них.

Меловін відмовився від участі в Нацвідборі

"19го мені дзвонить Джамала та вітає, що я пройшов у лонг лист Євробачення. 20го я приймаю рішення зняти свою кандидатуру. Дорогу молодим! Я за Хаята! А якщо цей пост набере 30 тисяч лайків, то я випущу відео з піснею вже сьогодні на моєму YouTube", — написав музикант у Threads.

Бандуристка та співачка Марина KRUТЬ розповіла, як їй "подзвонила Джамала, але вона була в горах, тому не могла говорити. Репер OTOY також пожартував з цього приводу.

Фото: Threads
Фото: Threads

Сама Джамала також відреагувала на інфопривід: "19-го числа я "обдзвонила" весь український шоу-бізнес і привітала всіх із потраплянням у лонглист. Але хтось був у горах без зв’язку, хтось мив посуд і кричав "можна я перетелефоную?", хтось стояв у черзі в АТБ. Коротше, половина не взяла слухавку, друга половина сказала "ой, я потім передзвоню". А в цей час у мене вийшов трек "Ми ховаємся". Тож хто не встиг передзвонити — слухайте пісню на всіх платформах і дивіться кліп на моєму YouTube".

Джамала
Джамала відреагувала на меми
Фото: Threads

Іван Марунич з гурту KARTA SVITU показав, як виглядав "офіс Джамали", а ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетнік пожартував, як виглядає людина, якій продюсерка Нацвідбору не зателефонувала.

Фото: Threads
Фото: Threads
Фото: Threads

