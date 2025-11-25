Джамала позвонила: Меловина подкалывают после отказа от участия в Нацотборе (фото)

Накануне стали известны имена пятнадцати артистов, которые вошли в лонглист Национального отбора на Евровидение-2026. Впоследствии Меловин сделал заявление, которое вызвало волну шуток в сети.

В лонглисте артиста нет: он отметил, что сам снял свою кандидатуру, а как раз перед тем ему лично позвонила продюсер отбора Джамала. После этого в сети начали создавать мемы и шутить. Фокус собрал лучшие из них.

Меловин отказался от участия в Нацотборе

"19го мне звонит Джамала и поздравляет, что я прошел в лонг лист Евровидения. 20го я принимаю решение снять свою кандидатуру. Дорогу молодым! Я за Хаята! А если этот пост наберет 30 тысяч лайков, то я выпущу видео с песней уже сегодня на моем YouTube", — написал музыкант в Threads.

Бандуристка и певица Марина KRUТЬ рассказала, как ей "позвонила Джамала, но она была в горах, поэтому не могла говорить. Рэпер OTOY также пошутил по этому поводу.

Сама Джамала также отреагировала на инфоповод: "19-го числа я "обзвонила" весь украинский шоу-бизнес и поздравила всех с попаданием в лонглист. Но кто-то был в горах без связи, кто-то мыл посуду и кричал "можно я перезвоню?", кто-то стоял в очереди в АТБ. Короче, половина не взяла трубку, вторая половина сказала "ой, я потом перезвоню". А в это время у меня вышел трек "Мы прячемся". Так что кто не успел перезвонить — слушайте песню на всех платформах и смотрите клип на моем YouTube".

Иван Марунич из группы KARTA SVITU показал, как выглядел "офис Джамалы", а ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник пошутил, как выглядит человек, которому продюсер Нацотбора не позвонила.

