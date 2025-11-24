Меловина раскритиковали после помолвки с военным: "Так выглядит неуважение"

Украинский певец Меловин накануне публично объявил о помолвке и опубликовал фото со своим женихом. Избранником звезды Евровидения стал парамедик ВСУ и будущий пластический хирург Петр Злотя.

Предложение состоялось на Майдане Независимости в Киеве. Меловин и Петр Злотя показали совместные фото важного момента. Впрочем, не всем понравился выбор локации. В сети раскритиковали пару.

"На Майдане, где Украина боролась за свободу, я выбрал свою. Любовь не спрашивает разрешения. Я сказал "да". ЛГБТ-люди — НЕ идеология. НЕ организация. Они — наши друзья, наши родные, наши защитники, наши украинцы. Те самые, кто рядом в бою, в волонтерстве, в жизни", — написал артист.

Меловина раскритиковали

В Х (Twitter) пользователи сети начали дискутировать, целесообразен ли выбор такого места для предложения.

"Я бы никогда не выбрала это место. Или я гетеро, или лгбт+ — безразлично. Майдан стал мемориалом. Там проливалась кровь за свободу и достоинство. Там сейчас развеваются тысячи флажков в память о погибших. На Майдане уже никогда не будет концертов и рождественской елки. Так выглядит неуважение", — написала одна из пользовательниц.

"Меловин всегда был отвратителен мне. Никакой общественно-политической позиции. Никакого хорошего примера для своей аудитории. Разве что показал миллионам, как можно быстро списаться из армии. Очень хочется, чтобы его карьера накрылась из-за общественного осуждения. Но так, к сожалению, не будет", — добавила она в комментариях.

"Именно так, для меня это место боли. Странно что этого не понимает, еще и вообще выставляет свое неуважение", — прокомментировали другие украинцы.

Меловина раскритиковали Фото: X (Twitter)

Впрочем, многие люди стали на защиту помолвленной пары:

"То, что Вы бы никогда не выбрали это место, сугубо Ваше дело. И так выглядит неуважение только на Ваш взгляд. А на мой взгляд — это пример свободы и смелости. Пусть любовь все победит".

"Мне кажется, разгонять такую измену еще хуже. Не вижу ничего плохого, чтобы для людей это было важное место. Это место решало судьбу и человек сейчас это так же делал".

"Почему предложение должно как-то запятнать Майдан?".

"А что они плохого сделали? От когда Любовь — это плохо?".

Меловин и Петр Злотя обручились Фото: instagram.com/melovin_officia

