Меловіна розкритикували після заручин з військовим: "Так виглядає неповага"

Український співак Меловін напередодні публічно оголосив про заручини та опублікував фото зі своїм нареченим. Обранцем зірки Євробачення став парамедик ЗСУ та майбутній пластичний хірург Петро Злотя.

Освідчення відбулося на Майдані Незалежності в Києві. Меловін та Петро Злотя показали спільні фото важливого моменту. Втім, не всім сподобався вибір локації. У мережі розкритикували пару.

"На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав "так". ЛГБТ-люди — НЕ ідеологія. НЕ організація. Вони — наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті самі, хто поруч у бою, у волонтерстві, у житті", — написав артист.

Меловіна розкритикували

В Х (Twitter) користувачі мережі почали дискутувати, чи доцільний вибір такого місця для освідчення.

"Я б ніколи не обрала це місце. Чи я гетеро, чи лгбт+ – байдуже. Майдан став меморіалом. Там проливалася кров за свободу і гідність. Там зараз майорять тисячі прапорців у пам'ять про загиблих. На Майдані вже ніколи не буде концертів та різдвяної ялинки. Так виглядає неповага", — написала одна з користувачок.

"Меловін завжди був огидним мені. Ніякої суспільно-політичної позиції. Ніякого хорошого прикладу для своєї аудиторії. Хіба показав мільйонам, як можна швидко списатись з армії. Дуже хочеться, аби його кар'єра накрилась через суспільний осуд. Але так, на жаль, не буде", — додала вона в коментарях.

"Саме так, для мене це місце болю. Дивно що цього не розуміє, ще й назагал виставляє свою неповагу", — прокоментували інші українці.

Меловіна розкритикували Фото: X (Twitter)

Втім, багато людей стали на захист зарученої пари:

"Те, що Ви б ніколи не обррали це місце, суто Ваша справа. І так виглядає неповага тільки на Ваш погляд. А на мій погляд — це приклад свободи і сміливості. Нехай любов усе переможе".

"Мені здається, розганяти таку зраду ще гірше. Не бачу нічого поганого, щоб для людей це було важливе місце. Це місце вирішувало долю і людина зараз це так само робила".

"Чому пропозиція має якось заплямовувати Майдан?".

"А що вони поганого зробили? Від коли Любов — це погано?".

Меловін та Петро Злотя заручилися Фото: instagram.com/melovin_officia

