"Гораздо более сложный диагноз": звезда Евровидения раскрыла правду о лечении Меловина

Украинская рэперша Alyona Alyona раскрыла подробности диагноза своего коллеги по сцене Меловина, который недавно попал в психбольницу. Звезда Евровидения призналась, что сталкивалась сама с подобным состоянием.

В интервью программе "Ближе к звездам" артистка вспомнила свой дуэт с Меловином. Она отметила, что момент записи трека как раз пришелся на период госпитализации певца.

Меловин попал в больницу

"Я записывала сама. Он искал время, потому что уже лежал в больнице. Когда его выпустили, то он поехал и записался", — сказала Alyona Alyona.

По словам звезды Евровидения-2024, ее коллега поделился с ней подробностями своего состояния. Артистка была поражена, узнав, через что проходит Меловин. Alyona Alyona призналась, что артист страдает действительно тяжелым психическим заболеванием. Впрочем, она не стала раскрывать диагноз. В частности, артист принимает много лекарств.

"Он делился тем, как он лечится, а я делилась своим уже пройденным лечением. Но у него на самом деле гораздо более сложный диагноз и количество препаратов, которые он принимает, больше. И проблемы со сном. У меня, наоборот, их не было, я спала. И оказывается, сон очень влияет на продуктивность и вообще на все на свете", — говорит Alyona Alyona.

Меловин попал в больницу в сентябре

Сама же звезда Евровидения прошла через депрессию, а сейчас время от времени возвращается к терапии, чтобы держать ситуацию под контролем.

