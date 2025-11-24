"Набагато складніший діагноз": зірка Євробачення розкрила правду про лікування Меловіна

Українська реперка Alyona Alyona розкрила подробиці діагнозу свого колеги по сцені Меловіна, який нещодавно потрапив до психіатричної лікарні. Зірка Євробачення зізналася, що зіштовхувалася сама з подібним станом.

В інтерв'ю програмі "Ближче до зірок" артистка пригадала свій дует з Меловіном. Вона зазначила, що момент запису треку якраз припав на період госпіталізації співака.

Меловін потрапив до лікарні

"Я записувала сама. Він шукав час, тому що вже лежав в лікарні. Коли його випустили, то він поїхав і записався", — сказала Alyona Alyona.

За словами зірки Євробачення-2024, її колега поділився з нею подробицями свого стану. Артистка була вражена, дізнавшись, через що проходить Меловін. Alyona Alyona зізналася, що артист страждає на дійсно важке психічне захворювання. Втім, вона не стала розкривати діагноз. Зокрема, артист приймає багато ліків.

"Він ділився тим, як він лікується, а я ділилась своїм уже пройденим лікуванням. Але в нього насправді набагато складніший діагноз і кількість препаратів, які він вживає, більша. І проблеми зі сном. У мене, навпаки, їх не було, я спала. І виявляється, сон дуже впливає на продуктивність і взагалі на все на світі", — каже Alyona Alyona.

Сама ж зірка Євробачення пройшла через депресію, а зараз час від часу повертається до терапії, аби тримати ситуацію під контролем.

