Продюсер Полякової звинуватив Джамалу у брехні та дорікнув виступами в РФ: що сталося

Українська співачка та продюсерка Нацвідбору на Євробачення Джамала заявила, що пісня Warrior — це конкурсна заявка Олі Полякової. Якщо це правда, то артистка таким чином порушила правила, адже пісні завчасно демонструвати не можна.

Продюсер Полякової Михайло Ясинський уже відреагував, заявивши, що Джамала збрехала, та показав скріни їхньої заявки, яка має назву "Queen of the night".

"Якщо це не брехня, то що це? Ми ніколи і ніде не казали, що Warrior пісня заявка. Пам'ять дійсно це слабке місце цієї співачки. Власні виступи в РФ після 2014 в принципі можна забути, бо давно це було і багато води утекло, але пісню заявку продюсеру відбору забути якось не дуже професійно", — написав Ясинський.

Пісня Олі Полякової Warrior

Полякова та Євробачення-2026

16 жовтня Полякова оголосила, що цьогоріч подає заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення-2026. Але для цього потрібно змінити правила локального конкурсу. Вона публічно звернулася до Суспільного з проханням це зробити.

Полякова хотіла, аби оргкомітет дозволив брати участь музикантам, які після 2014 року відвідували Росію (вона була там у 2015). Ба більше, артистка прямо погрожувала судом та була впевнена, що виграє його.

Заявка Олі Полякової на Нацвідбір Фото: Facebook

