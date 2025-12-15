Продюсер Поляковой обвинил Джамалу во лжи и упрекнул выступлениями в РФ: что произошло

Украинская певица и продюсер Нацотбора на Евровидение Джамала заявила, что песня Warrior — это конкурсная заявка Оли Поляковой. Если это правда, то артистка таким образом нарушила правила, ведь песни заблаговременно демонстрировать нельзя.

Продюсер Поляковой Михаил Ясинский уже отреагировал, заявив, что Джамала солгала, и показал скрины их заявки, которая называется "Queen of the night".

"Если это не ложь, то что это? Мы никогда и нигде не говорили, что Warrior песня заявка. Память действительно это слабое место этой певицы. Собственные выступления в РФ после 2014 в принципе можно забыть, потому что давно это было и много воды утекло, но песню заявку продюсеру отбора забыть как-то не очень профессионально", — написал Ясинский.

Песня Оли Поляковой Warrior

Полякова и Евровидение-2026

16 октября Полякова объявила, что в этом году подает заявку на участие в Нацотборе на Евровидение-2026. Но для этого нужно изменить правила локального конкурса. Она публично обратилась к Суспільному с просьбой это сделать.

Полякова хотела, чтобы оргкомитет разрешил участвовать музыкантам, которые после 2014 года посещали Россию (она была там в 2015). Более того, артистка прямо угрожала судом и была уверена, что выиграет его.

Заявка Оли Поляковой на Нацотбор Фото: Facebook

