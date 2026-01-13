Как в Америке: певицу, которая приехала из США, шокировали цены в Украине

Украинская певица Valeriya Force (Валерия Симулик), которая в этом году участвует в национальном отборе на Евровидение-2026, поражена ценами на услуги в столице Украины. По ее словам, такие же расценки в Америке, где уровень жизни несравненно выше.

Сейчас Валерия, которая строит свою карьеру в США, активно готовится к живым выступлениям на Нацотборе, когда представит свою конкурсную песню. Артистка поделилась с поклонниками удивлением, когда увидела стоимость гигиенического маникюра и педикюра в одном из киевских салонов красоты. Фокус обратил внимание на ее рассказ.

Стоимость услуг, как в Америке

"Девочки, я видела все эти посты, где пишут, что я обесцениваю человеческий труд. Я не обесцениваю человеческий труд ни в коем случае. Все должны брать деньги за свои услуги. Но заплатить три с половиной тысячи гривен за педикюр и гигиенический маникюр... Ну, это слишком много. Я просто даже не представляла, что будет такая цена. Когда стояла на кассе, а мне говорят: "Три с половиной тысячи гривен". Я такая: "Окей". Просто это цена в Америке. Это не цена в Украине. Поэтому, я не понимаю, почему так много хейта по поводу этого", — рассказывает артистка.

Украинская певица Valeriya Force Фото: Instagram

Она призналась, что для нее это слишком дорого.

Обсуждение среди зрителей

Пользователи сети начали дискутировать в комментариях.

"Это ооочень дорого!!! Совсем обнаглели!" — написала одна из участниц обсуждения.

Другая добавила: "Мне нравится, что Вы говорите то, что думаете. Согласна с Вами! И тоже считаю, что дорого заплатили".

"Если в центре Киева — норм. Потому что аренда... как минимум", — высказалась следующая зрительница.

Зрители комментируют историю Валерии Фото: TikTok

"Не нужно тогда идти в VIP-салоны. Если пойти в обычную парикмахерскую, цена будет намного ниже. А то идут в дорогущие места, где сервис, качественное обслуживание и сам салон шикарный, а потом говорят, что это дорого. Идите в более дешевые места, то и цены будут приятнее", — пишет пользовательница с другой позицией.

Кто такая Valeriya Force?

Кстати, Валерия стала известной благодаря участию в финале шоу "Х-Фактор" еще в 2014 году. Тогда она была совсем юной, скромной и неуверенной в себе, однако проникновенный голос восходящей звезды поразил членов жюри и зрителей. Сейчас, спустя девять лет, певицу практически невозможно узнать: она пережила кардинальную внешнюю и внутреннюю трансформацию.

В начале осени Valeriya Force объявила о намерении принять участие в Нацотборе на Евровидение-2026 от Украины. Недавно стало известно, что артистка попала в длинный список конкурсантов. Фокус первым среди украинских медиа пообщался с певицей.

В комментариях Валерию, в частности, осудили за то, что она якобы "вспомнила об Украине", хотя позиционирует себя как американская певица с украинскими корнями.

