Як в Америці: співачку, яка приїхала із США, шокували ціни в Україні

Українська співачка Valeriya Force (Валерія Симулик), яка цьогоріч бере участь у національному відборі на Євробачення-2026, вражена цінами на послуги в столиці України. За її словами, такі самі розцінки в Америці, де рівень життя незрівнянно вищий.

Зараз Валерія, яка будує свою кар’єру в США, активно готується до живих виступів на Нацвідборі, коли представить свою конкурсну пісню. Артистка поділилась з шанувальниками здивуванням, коли побачила вартість гігієнічного манікюру та педикюру в одному з київських салонів краси. Фокус звернув увагу на її розповідь.

Вартість послуг, як в Америці

"Дівчата, я бачила всі ці пости, де пишуть, що я обезцінюю людський труд. Я не обезцінюю людський труд у жодному разі. Всі повинні брати гроші за свої послуги. Але заплатити три з половиною тисячі гривень за педикюр та гігієнічний манікюр… Ну, це занадто багато. Я просто навіть не уявляла, що буде така ціна. Коли стояла на касі, а мені кажуть: "Три з половиною тисячі гривень". Я така: "Окей". Просто це ціна в Америці. Це не ціна в Україні. Тож, я не розумію, чому так багато хейту з приводу цього", — розповідає артистка.

Українська співачка Valeriya Force Фото: Instagram

Вона зізналась, що для неї це надто дорого.

Обговорення серед глядачів

Користувачі мережі почали дискутувати у коментарях.

"Це дуууже дорого!! Зовсім знахабніли!" — написала одна з учасниць обговорення.

Інша додала: "Мені подобається, що Ви говорите те, що думаєте. Згідна з Вами! І теж вважаю, що дорого заплатили".

"Якщо в центрі Києва — норм. Бо оренда… як мінімум", — висловилась наступна глядачка.

Глядачі коментують історію Валерії Фото: TikTok

"Не потрібно тоді йти в VIP-салони. Якщо піти в звичайну перукарню, ціна буде набагато нижча. А то йдуть в дорогущі місця, де сервіс, якісне обслуговування та й сам салон шикарний, а потім кажуть, що це дорого. Йдіть в більш дешевші місця, то й ціни будуть приємніші", — пише користувачка з іншою позицією.

Хто така Valeriya Force?

До речі, Валерія стала відомою завдяки участі у фіналі шоу "Х-Фактор" ще у 2014 році. Тоді вона була зовсім юною, скромною та невпевненою у собі, однак проникливий голос висхідної зірки вразив членів журі та глядачі. Нині, через дев’ять років, співачку практично неможливо впізнати: вона пережила кардинальну зовнішню та внутрішню трансформацію.

На початку осені Valeriya Force оголосила про намір взяти участь у Нацвідборі на Євробачення-2026 від України. Нещодавно стало відомо, що артистка потрапила до довгого списку конкурсантів. Фокус першим серед українських медіа поспілкувався зі співачкою.

