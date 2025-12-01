Valeriya Force из Нацотбора — о Евровидении, унижении на Х-Факторе и переезде в США

Украинская певица Валерия Симулик, которая прославилась после участия в популярном шоу талантов Х-Фактор, вошла в список участников Национального отбора на Евровидение-2026. Сейчас артистка строит свою карьеру в США, где выступает под сценическим именем Valeriya Force.

Валерия стала известной благодаря участию в финале шоу Х-Фактор еще в 2014 году. Тогда она была совсем юной, скромной и неуверенной в себе, однако проникновенный голос восходящей звезды поразил членов жюри и зрителей. Сейчас, спустя девять лет, певицу практически невозможно узнать: она пережила кардинальную внешнюю и внутреннюю трансформацию.

В начале осени Valeriya Force объявила о намерении принять участие в Нацотборе на Евровидение-2026 от Украины. Недавно стало известно, что артистка попала в длинный список конкурсантов. Фокус первым среди украинских медиа пообщался с певицей.

Отбор на Евровидение часто заканчиваются скандалами. Участников обвиняли в выступлениях в России, поддельных справках, использовании фонограммы вместо живого выступления, подтасовке голосования. Не боитесь в это вмешиваться?

— Я никогда не боялась скандалов! Сколько себя помню, то ни один конкурс не обходился без какой-то курьезной, смешной или даже скандальной истории. Но мне нечего бояться: я никогда не пела на русском языке, не имела песен на этом языке, тем более не выступала в России. Будучи школьницей, даже боялась исправить оценку в дневнике, так о каких "поддельных справках" может идти речь? (смеется).

С большим интересом наблюдаю, как за последние годы в Украине активно развивается шоу-бизнес. К сожалению, это происходит очень дорогой ценой — ценой жизни наших людей на войне. В то же время это пробудило в нас национальное сознание, любовь к украинскому и желание творить свое. Страшно звучит...

Мне кажется, что конкурс Евровидение довольно прозрачный. Да, я слышала, что иногда случаются технические сбои или недоразумения с голосованием. Если кто-то и пытался что-то подтасовать, то такой человек прежде всего обманул самого себя. И я искренне сочувствую ему, потому что самое ценное, что мы имеем — совесть. Время все расставит на свои места. Сейчас за успехом каждого артиста можно наблюдать в интернете, поэтому все видят, кто одерживает победу честно, а кто покупает ее. Я убеждена: Евровидение — это честный конкурс!

Вы участвовали в X-Фактор, по Вашему мнению, это честное шоу? Члены жюри и ведущие этого проекта — люди с неоднозначной репутацией. К примеру, чего стоит та же Оксана Марченко, жена пророссийского политика Виктора Медведчука.

— Что такое шоу? Это прежде всего зрелище — красивая картинка, которую интересно смотреть. Там, где есть шоу, всегда есть доля выдумки, наигранности, следовательно, и определенной неправды. Но факт остается фактом: я искренне благодарна судьбе за возможность попасть на Х-Фактор. Это был колоссальный опыт, который подготовил меня к настоящей сцене и помог стать той, кем я являюсь сегодня. Возможно, именно благодаря таким талант-шоу я имею возможность сейчас общаться с вами.

Мы все — люди, и каждый имеет свои ошибки. Мы не имеем права кого-то осуждать. Каждый ответит за свои поступки — и я, и вы, и та же Оксана Марченко. Конечно, я не собираюсь ее оправдывать, но и осуждать человека, который не имеет непосредственного отношения к моей жизни или семье, тоже не буду.

Читал в комментариях под Вашими видео критику со стороны некоторых зрителей. Мол, Вы уехали в США, а теперь хотите представлять Украину на Евровидении. Что можете им ответить?

— Я с детства мечтала стать известной певицей в Украине и путешествовать по миру, прославляя нашу культуру и украинскую музыку. К сожалению, в свое время мне не дали такого шанса. На талант-шоу Х-Фактор меня унизили из-за внешности, просто на глазах у всей страны (член жюри Иван Дорн публично призвал Валерию похудеть — Ред.). Впоследствии мои песни нравились музыкальным продюсерам, но при одном условии, если я переведу их с украинского на русский.

Хотя я родилась в Харьковской области, где большинство людей общались на русском, у меня с детства было внутреннее неприятие этого языка. А теперь, после всего, что сделала Россия, я чувствую к ней только ненависть. Никогда не переводила свои песни и не писала на русском. В какой-то момент решила вообще прекратить петь.

Однако жизнь иногда подбрасывает неожиданные шансы. Мне и моему тогдашнему парню, а теперь уже мужу, поступило предложение сотрудничества от американского лейбла Sony Music. Поскольку в Украине этот лейбл не имеет представительства, для реализации контракта нужно было переехать в США. Подумала: если мне не дали возможности построить карьеру дома, я сделаю это за границей, но всегда буду оставаться украинкой. Я решила, что буду себя позиционировать как украино-американскую певицу, которая несет украинскую культуру в мир. В 2021 году мы с мужем переехали за границу.

Относительно Евровидения все произошло абсолютно спонтанно. Я не планировала участвовать в отборе. Листая Instagram, увидела, что в прошлом году меня приглашали на конкурс, но тогда мой менеджер случайно пропустила сообщение. И именно в этот момент снова объявили новый отбор. Я восприняла это как знак и решила попробовать свои силы.

Возможно, это мой шанс закрыть давний гештальт — ведь мечта о Евровидении жила во мне еще с прошлых лет. И сегодня я иду туда не ради славы, а чтобы еще раз напомнить миру, какая сильная, искренняя и невероятно талантливая Украина.

На Вашем сайте пишет, что Вы американская певица украинского происхождения. У Вас есть американское гражданство?

— С какой целью интересуетесь? (улыбается)

Ваша пока самая известная песня написана на английском языке — I Am a Fire. Недавно Вы выпустили композицию What Do You Want, где звучит и украинский. Насколько важен язык для Вас?

— Для меня язык — это не просто средство общения, а часть идентичности. Он имеет душу, энергию, и через него можно передать искренние эмоции, которые не всегда переводятся на другие языки.

Я родилась в Украине, и украинский язык для меня как дом, в который всегда хочется возвращаться. Даже когда я пишу на английском, в моих песнях все равно живет украинский дух — в мелодике, в смыслах, в ощущении. Песня What Do You Want? стала для меня особенной, потому что я впервые соединила два мира — украинский и американский, две части себя.

Мне важно, чтобы украинский звучал не только в Украине, но и за ее пределами, то есть на международных сценах, в мировых плейлистах. Моя маленькая миссия: показать, что украинский язык может быть современным, сильным и модным, что он способен звучать в одной строке с самыми популярными языками мира.

Вскоре состоится презентация полностью украиноязычной песни, о которой я мечтала много лет.

В медиа мало информации о Вашей личной жизни. Кем работает ваш муж, возможно, планируете детей?

— Для меня очень важно суметь разделить творчество и семью. Творчество — это то, чем я делюсь с миром, а семья — это мое личное, сокровенное. Я искренне люблю своего мужа, и он один из тех немногих людей, которые помогли мне снова поверить в себя и вернуться к музыке.

По профессии мой муж айтишник. Мы оба мечтаем о детях, но пока не спешим. Сейчас наша главная цель — творчество, развитие, создание прочного фундамента, который в будущем станет лучшей инвестицией для нашей семьи и наших будущих детей.

Планируете ли вы возвращаться в Украину? Не боитесь ли обстрелов, которые возможны во время Отбора?

— Я планирую и в дальнейшем приезжать в Украину, но возвращаться на постоянное место жительства пока не планирую. Причина проста: я артистка, и моя работа связана с постоянными путешествиями и гастролями. Я живу на несколько стран и, честно говоря, большую часть времени провожу не дома, а в дороге.

В Украине, к сожалению, идет война, и вполне естественно, что многие испытывают страх. Я тоже боюсь обстрелов и всего того, что сейчас происходит. Но несмотря на это, я верю, что украинцы — самый сильный народ в мире. Мы все выдержим, выстоим и непременно одержим победу.

