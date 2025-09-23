Девочка выросла: звезду "Х-Фактора" после 9 лет паузы невозможно узнать (фото)

Финалистка популярного украинского шоу "Х-Фактор" Валерия Симулик, которая сейчас выступает под псевдонимом Valeriya Force, заявила о своем желании принять участие в Национальном отборе на песенный конкурс Евровидение-2026.

Related video

После длительной паузы и кардинальных изменений во внешности, артистка вернулась на сцену и активно строит карьеру в США. Теперь она готова снова бороться за мечту — представить Украину на международной арене. Что известно о судьбе певицы, — поинтересовался Фокус.

Валерия стала известной благодаря участию в финале шоу "Х-Фактор" еще в 2014 году. Тогда она была еще совсем юной, скромной и неуверенной в себе, однако ее проникновенный голос поразил членов жюри и зрителей.

Валерия Симулик стала известной благодаря участию в финале шоу "Х-Фактор" Фото: Instagram

Сейчас, спустя девять лет, девушку практически невозможно узнать. Она пережила кардинальную внешнюю и внутреннюю трансформацию.

Участие в Нацотборе на Евровидение-2026

Недавно Валерия официально подтвердила, что планирует подать заявку на участие в Нацотборе на Евровидение-2026. После длительного перерыва, во время которого артистка решила отойти от публичной жизни, она возвращается с новой силой и имиджем.

Валерия очень сильно изменилась за это время Фото: Instagram

В 2023 году Симулик начала новый этап своей карьеры в США, где выступает под псевдонимом Valeriya Force. Ее песни быстро набирают популярность на стриминговых платформах, а сама исполнительница предстала перед поклонниками в полностью обновленном образе. В частности, она призналась, что похудела на 33 килограмма. Это придало ей уверенности и мотивации снова стремиться к мечте.

Валерия часто показывает свою трансформацию Фото: Instagram

Аудитория в восторге

В социальных сетях, в частности TikTok, распространяются короткие видео, где сравнивают внешность Валерии в начале пути и сейчас. Ролики собирают сотни тысяч просмотров и массу положительных комментариев. Реагируя на тренд, сама певица начала подыгрывать публике.

Пользователи сети также не сдерживали себя в комментариях, засыпая автора комплиментами и желая успеха в творчестве: "То есть украинка? Мне же так нравится песня I am a fire! Мой приятный шок в шоке"; "Вы невероятная", "Я тогда ребенком сидела в зале и слушала с восторгом девочку, которая так запала мне в душу. Нас привезли из летнего лагеря, на "Х-Фактор" в зрительный зал. Я очень хорошо запомнила Ваше платье и даже Вашу прическу", "Капец, как вы изменились".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Участники бойз-бэнда Badstreet Boys хотят побороться за право представить Украину на Евровидении-2026.

MELOVIN, звезда Евровидения-2028 от Украины, сообщил о проблемах со здоровьем, однако многие украинцы возмутились этой историей.

Кроме того, организаторы конкурса впервые показали, как будет выглядеть EuroVillage в Вене.