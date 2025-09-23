Дівчинка виросла: зірку "Х-Фактору" після 9 років паузи неможливо впізнати (фото)

Фіналістка популярного українського шоу "Х-Фактор" Валерія Симулик, яка зараз виступає під псевдонімом Valeriya Force, заявила про своє бажання взяти участь у Національному відборі на пісенний конкурс Євробачення-2026.

Після тривалої паузи та кардинальних змін у зовнішності, артистка повернулася на сцену та активно будує кар'єру в США. Тепер вона готова знову боротися за мрію — представити Україну на міжнародній арені. Що відомо про долю співачки, — поцікавився Фокус.

Валерія стала відомою завдяки участі у фіналі шоу "Х-Фактор" ще у 2014 році. Тоді вона була ще зовсім юною, скромною та невпевненою у собі, однак її проникливий голос вразив членів журі та глядачі.

Валерія Симулик стала відомою завдяки участі у фіналі шоу "Х-Фактор" Фото: Instagram

Зараз, через дев’ять років, дівчину практично неможливо впізнати. Вона пережила кардинальну зовнішню та внутрішню трансформацію.

Участь в Нацвідборі на Євробачення-2026

Нещодавно Валерія офіційно підтвердила, що планує подати заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення-2026. Після тривалої перерви, під час якої артистка вирішила відійти від публічного життя, вона повертається з новою силою та іміджем.

Валерія дуже сильно змінилась за цей час Фото: Instagram

У 2023 році Симулик почала новий етап своєї кар'єри в США, де виступає під псевдонімом Valeriya Force. Її пісні швидко набирають популярність на стрімінгових платформах, а сама виконавиця постала перед шанувальниками у повністю оновленому образі. Зокрема, вона зізналась, що схудла на 33 кілограми. Це додало їй упевненості та мотивації знову прагнути до мрії.

Валерія часто показує свою трансформацію Фото: Instagram

Аудиторія у захваті

В соціальних мережах, зокрема TikTok, ширяться короткі відео, де порівнюють зовнішність Валерії на початку шляху та зараз. Ролики збирають сотні тисяч переглядів та масу позитивних коментарів. Реагуючи на тренд, сама співачка почала підігравати публіці.

Користувачі мережі також не стримували себе у коментарях, засипаючи авторку компліментами та бажаючи успіху в творчості: "Тобто українка? Мені ж так подобається пісня I am a fire! Мій приємний шок в шоці"; "Ви неймовірна", "Я тоді дитиною сиділа в залі й слухала з захватом дівчинку, яка так запала мені в душу. Нас привезли з літнього табору, на "Х-Фактор" в глядацький зал. Я дуже гарно запам’ятала Вашу сукню і навіть Вашу зачіску", "Капець, як ви змінилися".

