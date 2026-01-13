Нацвідбір на Євробачення-2026: зʼявилися перші тизери пісень фіналістів — реакція мережі та всі деталі
В Україні офіційно сформували десятку фіналістів, які змагатимуться у Національному відборі на Євробачення-2026. Українці визначили, хто отримає останнє вакантне місце у фіналі конкурсу, а в мережі вже зʼявилися перші фрагменти пісень та обговорення їх.
За результатами онлайн-голосування найбільшу підтримку глядачів отримав KHAYAT із піснею "Герци". Артист набрав 91 758 голосів, що становить 32,41 %, і став десятим фіналістом Нацвідбору, доповнивши остаточний список учасників.
Фокус розповідає про Національний відбір, учасників, хто пройшов до фіналу, та як відреагували користувачі в мережі.
Фіналісти Нацвідбору
Після завершення голосування сформувалася повна десятка фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026:
- Jerry Heil – "Catharticus (Prayer)";
- KHAYAT – "Герци";
- LAUD – "Lightkeeper";
- LELÉKA – "Ridnym";
- Molodi – "legends";
- Monokate – "ТYТ";
- Mr. Vel – "Do Or Done";
- The Elliens – "Crawling Whispers";
- Valeriya Force – "Open Our Hearts";
- "ЩукаРиба" – "Моя земля".
Пісні фіналістів Нацвідбору
Почути всі конкурсні пісні фіналістів можна буде вже 15 січня — під час офлайн-презентації за попередньою реєстрацією, а також онлайн на YouTube-каналі "Євробачення Україна". У цей ж день відбудеться жеребкування порядку виступів учасників фіналу Нацвідбору-2026.
Пісня Khayat уже відома, оскільки він потрапив у фінал після онлайн-голосування в "Дії".
Тим часом "Суспільне" вже опублікувало тизери інших конкурсних пісень фіналістів.
Реакції людей
У соціальних мережах тизери викликали неоднозначну реакцію: частина користувачів захоплюється жанровою різноманітністю та сучасним звучанням, інші ж критикують окремі композиції. Обговорення тизерів активно триває, а повні версії пісень, імовірно, ще більше загострять дискусії серед глядачів.
Пісня LAUD – "Lightkeeper"
- "Вауууу, так подобається цей спів "хору" на фоні, ну а голос Лауда сам по собі неймовірний";
- "Не погано, але нічого не зрозумів";
- "Ну, поки що, це найкращий шматочок, що я почула з усіх".
Пісня LELÉKA – "Ridnym"
- "Швейцарія 2025, яка получила 0 балів від глядачів";
- "50/50, не думаю, що вона переможе";
- "Голос гарний, але поки що надто спокійно";
- "Неймовірний голос, магічно, зворушливо, інтригуюче, ця заявка найбільше зацікавила".
Пісня Mr. Vel – "Do Or Done";
- "Якась каша, але, можливо, помиляюся";
- "Спочатку прям дуже круто, а потім таке собі";
- "Щось я не розумію, що він говорить, але вже заїло. Мені здається, що він кличе якогось Юру, а якого хз. Лан, мені подобається";
- "Це просто шикарно, не можу дочекатись повної пісні".
Пісня "ЩукаРиба" – "Моя земля".
- "Гарно, але, на мою думку, це лише для нашого ринку";
- "Вааау! Дуже цікаво. Заводить";
- "Я думаю це буде неймовірно"
- "І це достойне бути у фіналі Нацвідбору замість MON FIA?!?".
Більшість коментаторів зазначили, що цьогорічний Нацвідбір "потужний" і важко обрати фаворита. Усі уривки пісень можна послухати за посиланням.
Коли Нацвідбір Євробачення-2026
Фінал Національного відбору на "Євробачення-2026" відбудеться 7 лютого. Під час шоу "Суспільне Мовлення" і Superhumans проведуть благодійний збір для протезування ветеранів.
"Ключовою лінією цьогорічного Нацвідбору стане меседж "Будь унікальним". Це не просто слоган, а принцип, який ми інтегруємо в усі елементи шоу: від посткардів і сценічного дизайну до перформансів, позиціювання учасників і підходу до формування журі. Це закономірно, адже для перемоги на "Євробаченні" завжди потрібні індивідуальність і власний голос", — зазначив креативний продюсер Нацвідбору-2026 Герман Нєнов.
Де пройде Євробачення-2026
70-й ювілейний конкурс прийматиме Австрія. Виступи відбудуться у Відні на арені Wiener Stadthalle.
Півфінали відбудуться 12 та 14 травня 2026 року, а гранд-фінал 16 травня.
Це вже третій раз, коли столиця Австрії стає містом-господарем наймасштабнішого музичного конкурсу Європи.
Скандали навколо Євробачення
Цьогоріч на конкурсі збереться найменша кількість учасників з 2003 року. Це пов’язано з бойкотом від Іспанії, Ірландії та Нідерландів через рішення не забороняти палестинські прапори серед глядачів та не приглушувати свист під час виступу артиста від Ізраїля.
В Україні також не обходиться без скандалів навколо Євробачення. Музична продюсерка Джамала публічно розкритикувала співака Меловіна за безвідповідальність, адже він відмовився від участі у фіналі через "концерт чи щось там". Артист відповів звинуваченнями у токсичності та зверхності.
