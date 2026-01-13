Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя Євробачення 2026

Нацвідбір на Євробачення-2026: зʼявилися перші тизери пісень фіналістів — реакція мережі та всі деталі

нацвідбір євробачення 2026
Фіналісти Нацвідбору на Євробачення гурт "ЩукаРиба" і The Elliens | Фото: колаж Фокус

В Україні офіційно сформували десятку фіналістів, які змагатимуться у Національному відборі на Євробачення-2026. Українці визначили, хто отримає останнє вакантне місце у фіналі конкурсу, а в мережі вже зʼявилися перші фрагменти пісень та обговорення їх.

За результатами онлайн-голосування найбільшу підтримку глядачів отримав KHAYAT із піснею "Герци". Артист набрав 91 758 голосів, що становить 32,41 %, і став десятим фіналістом Нацвідбору, доповнивши остаточний список учасників.

Фокус розповідає про Національний відбір, учасників, хто пройшов до фіналу, та як відреагували користувачі в мережі.

Фіналісти Нацвідбору

Після завершення голосування сформувалася повна десятка фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026:

  • Jerry Heil – "Catharticus (Prayer)";
  • KHAYAT – "Герци";
  • LAUD – "Lightkeeper";
  • LELÉKA – "Ridnym";
  • Molodi – "legends";
  • Monokate – "ТYТ";
  • Mr. Vel – "Do Or Done";
  • The Elliens – "Crawling Whispers";
  • Valeriya Force – "Open Our Hearts";
  • "ЩукаРиба" – "Моя земля".
Відео дня
нацвідбір євробачення 2026
Фіналісти Національного відбору на Євробачення-2026
Фото: Суспільне

Пісні фіналістів Нацвідбору

Почути всі конкурсні пісні фіналістів можна буде вже 15 січня — під час офлайн-презентації за попередньою реєстрацією, а також онлайн на YouTube-каналі "Євробачення Україна". У цей ж день відбудеться жеребкування порядку виступів учасників фіналу Нацвідбору-2026.

Пісня Khayat уже відома, оскільки він потрапив у фінал після онлайн-голосування в "Дії".

Тим часом "Суспільне" вже опублікувало тизери інших конкурсних пісень фіналістів.

Реакції людей

У соціальних мережах тизери викликали неоднозначну реакцію: частина користувачів захоплюється жанровою різноманітністю та сучасним звучанням, інші ж критикують окремі композиції. Обговорення тизерів активно триває, а повні версії пісень, імовірно, ще більше загострять дискусії серед глядачів.

Пісня LAUD – "Lightkeeper"

  • "Вауууу, так подобається цей спів "хору" на фоні, ну а голос Лауда сам по собі неймовірний";
  • "Не погано, але нічого не зрозумів";
  • "Ну, поки що, це найкращий шматочок, що я почула з усіх".

Пісня LELÉKA – "Ridnym"

  • "Швейцарія 2025, яка получила 0 балів від глядачів";
  • "50/50, не думаю, що вона переможе";
  • "Голос гарний, але поки що надто спокійно";
  • "Неймовірний голос, магічно, зворушливо, інтригуюче, ця заявка найбільше зацікавила".

Пісня Mr. Vel – "Do Or Done";

  • "Якась каша, але, можливо, помиляюся";
  • "Спочатку прям дуже круто, а потім таке собі";
  • "Щось я не розумію, що він говорить, але вже заїло. Мені здається, що він кличе якогось Юру, а якого хз. Лан, мені подобається";
  • "Це просто шикарно, не можу дочекатись повної пісні".

Пісня "ЩукаРиба" – "Моя земля".

  • "Гарно, але, на мою думку, це лише для нашого ринку";
  • "Вааау! Дуже цікаво. Заводить";
  • "Я думаю це буде неймовірно"
  • "І це достойне бути у фіналі Нацвідбору замість MON FIA?!?".

Більшість коментаторів зазначили, що цьогорічний Нацвідбір "потужний" і важко обрати фаворита. Усі уривки пісень можна послухати за посиланням.

Коли Нацвідбір Євробачення-2026

Фінал Національного відбору на "Євробачення-2026" відбудеться 7 лютого. Під час шоу "Суспільне Мовлення" і Superhumans проведуть благодійний збір для протезування ветеранів.

"Ключовою лінією цьогорічного Нацвідбору стане меседж "Будь унікальним". Це не просто слоган, а принцип, який ми інтегруємо в усі елементи шоу: від посткардів і сценічного дизайну до перформансів, позиціювання учасників і підходу до формування журі. Це закономірно, адже для перемоги на "Євробаченні" завжди потрібні індивідуальність і власний голос", — зазначив креативний продюсер Нацвідбору-2026 Герман Нєнов.

Де пройде Євробачення-2026

70-й ювілейний конкурс прийматиме Австрія. Виступи відбудуться у Відні на арені Wiener Stadthalle.

Півфінали відбудуться 12 та 14 травня 2026 року, а гранд-фінал 16 травня.

Це вже третій раз, коли столиця Австрії стає містом-господарем наймасштабнішого музичного конкурсу Європи.

Скандали навколо Євробачення

Цьогоріч на конкурсі збереться найменша кількість учасників з 2003 року. Це пов’язано з бойкотом від Іспанії, Ірландії та Нідерландів через рішення не забороняти палестинські прапори серед глядачів та не приглушувати свист під час виступу артиста від Ізраїля.

В Україні також не обходиться без скандалів навколо Євробачення. Музична продюсерка Джамала публічно розкритикувала співака Меловіна за безвідповідальність, адже він відмовився від участі у фіналі через "концерт чи щось там". Артист відповів звинуваченнями у токсичності та зверхності.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, співачка Лея поскаржилась, що не пройшла до Нацвідбору Євробачення, а в мережі висміяли її пісню.