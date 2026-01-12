Співачка поскаржилась, що не пройшла до Нацвідбору Євробачення: в мережі висміяли її пісню (відео)

Співачка Лея заявила, що вдруге не пройшла до Національного відбору на Євробачення, хоча вважає свою конкурсну пісню потенційною переможницею. Після публікації уривка композиції в соцмережах користувачі почали іронічно реагувати на її заяви.

За словами Леї, цього року вона подала на Нацвідбір пісню під назвою "Сирена", однак журі знову не допустило її до конкурсу. Про це дівчина розповіла в Instagram.

"Пісня, яка б точно виграла Євробачення, але її не взяли. Цього року я подавала заявку зі своєю піснею вже другий раз, але не пройшла. Я реально вірю, що я створила таку пісню, яка могла б виграти не тільки Нацвідбір, але й усе Євробачення", — сказала співачка.

Пісня на Нацвідбір

Артистка пояснила, що композиція має глибокий сенс і напряму пов’язана з війною в Україні.

"Вона називається "Сирена" і є відсилкою до міфологічного створіння, яке заманює тебе, та до сирени повітряної тривоги, яку ми чуємо щодня. Деякі кажуть, що це "внутряк" і вестернам було б нецікаво. Проте я маю внутрішнє переконання, що поки в нас війна, я не маю права співати на Європу ні про що, крім цього", — заявила Лея.

Відео дня

Співачка додала, що свідомо шукає нові художні підходи, аби знову й знову привертати увагу європейської аудиторії до війни.

"Я буду шукати нові й нові метафори, щоб достукатися до вестернів. Ви взагалі задумувались, як важко знайти нові сенси, метафори та підходи, які звертали б увагу на війну в Україні знову і знову? Але ми їх знаходимо, і я пишаюсь кожним, хто так робить", — сказала вона.

За словами Леї, пісня описує психологічну втому від війни та внутрішню боротьбу людини.

"Всередині є два голоси: міфічна сирена, яка затягує тебе в байдужість і каже забутись, не боротись і просто здатись, а також реальна сирена, яка витягує тебе з цього стану, змушує знову вставати і продовжувати свій шлях. На четвертий рік повномасштабного вторгнення, я вважаю, що це достатньо серйозний сенс, щоб нести його від України. А також ця пісня має просто офігенне звучання", — підсумувала співачка.

Реакції людей

Після публікації відео в мережі користувачі почали активно обговорювати заяву артистки. Частина коментаторів підтримала Лею, однак чимало користувачів відреагували іронічно, висміюючи її впевненість у гарантованій перемозі на Євробаченні:

"Мені вона не зайшла, не можу її слухати, текст не чіпає, не відчуваю надриву, не вірю і на цьому "АаааааАааааа" дьоргаюсь. Але це моя особиста думка";

"Пісня дуже гарна. Думаю на сцені Євробачення можна було б дуже гарно обіграти. Звісно, шкода, що не пройшла навіть в лонглист, але це не робить пісню гіршою. На кожну пісню свої слухачі, і ми тут. Ти молодець, не зупиняйся";

"Пісня сподобалась, підтримка вам!";

"Євробачення — це повна фігня, там тільки лайно всяке беруть. Там тільки Джамала і Lordi були чимось особливим за весь час Євробачення з 60-х років";

"Вайб дівчини зі школи, яка думає, що вона класно співає, тому на кожному святі виступає";

"Я хотіла, та не змогла дослухати, дуже ріже вухо цей спів. Важка, незрозуміла, не чіпляє, а навпаки відштовхує, неприємні відчуття. Можливо ідея була непогана, але виконання бажає кращого. Пробуйте себе в якомусь іншому стилі".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Співачка та музична продюсерка Нацвідбору на Євробачення Джамала вважає, що правила конкурсу, які забороняють участь артистам, які виступали в Росії після 2014 року, можна вдосконалити.

70-й конкурс пісні у травні об’єднає лише 35 учасників — найменшу кількість з 2003 року. П'ять національних мовників, зокрема іспанський, ірландський та нідерландський, оголосили про бойкот заходу.

Крім того, український волонтер та колишній телеведучий Сергій Притула прокоментував скандал навколо Нацвідбору на Євробачення-2026, а саме — бажання Олі Полякової взяти участь у конкурсі, попри заборону.