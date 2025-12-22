Джамала заговорила про участь у Нацвідборі артистів, які виступали в РФ: "Все одно їх любимо"

Співачка та музична продюсерка Нацвідбору на Євробачення Джамала вважає, що правила конкурсу, які забороняють участь артистам, котрі виступали в Росії після 2014 року, можна вдосконалити.

Суспільний мовник також готовий обговорити зміни правил Нацвідбору, але після проведення Євробачення-2026. Джамала прокоментувала це в ефірі "Ранку у великому місті".

Джамала про зміну правил Нацвідбору

"Це Суспільне і ціла команда вирішує, наскільки треба все це змінювати, але в цілому можна подумати", — каже артистка.

Переможниця Євробачення-2016 вважає, що пункт 4.6, який забороняє артистам, що виступали в Росії чи на окупованих територіях після 2014 року, брати участь у Нацвідборі на Євробачення, справді можна вдосконалити. За словами Джамали, є низка артистів, які раніше гастролювали там, але наразі активно допомагають Україні.

"Ми ж все одно їх любимо. Тут люди ходять на концерти. Аншлаги в Палацах спорту. Тобто вони голосують за них своїми квитками й своїми прослуховуваннями", — вважає продюсерка.

Оля Полякова та Євробачення-2026

16 жовтня Полякова оголосила, що цьогоріч подає заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення-2026. Але для цього потрібно змінити правила локального відбору. Вона публічно звернулася до Суспільного.

Зірка хотіла, аби оргкомітет дозволив брати участь музикантам, які після 2014 року відвідували Росію, адже вона була там у 2015. Ба більше, Полякова прямо погрожувала судом та була впевнена, що виграє його.

Втім, нічого з того часу не змінилося, крім низки гучних заяв.

