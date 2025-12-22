Джамала заговорила об участии в Нацотборе артистов, которые выступали в РФ: "Все равно их любим"

Певица и музыкальная продюсер Нацотбора на Евровидение Джамала считает, что правила конкурса, которые запрещают участие артистам, выступавшим в России после 2014 года, можно усовершенствовать.

Суспільне также готово обсудить изменения правил Нацотбора, но после проведения Евровидения-2026. Джамала прокомментировала это в эфире "Утра в большом городе".

Джамала об изменении правил Нацотбора

"Это Суспільне и целая команда решает, насколько надо все это менять, но в целом можно подумать", — говорит артистка.

Победительница Евровидения-2016 считает, что пункт 4.6, который запрещает артистам, выступавшим в России или на оккупированных территориях после 2014 года, участвовать в Нацотборе на Евровидение, действительно можно усовершенствовать. По словам Джамалы, есть ряд артистов, которые ранее гастролировали там, но сейчас активно помогают Украине.

"Мы же все равно их любим. Здесь люди ходят на концерты. Аншлаги во Дворцах спорта. То есть они голосуют за них своими билетами и своими прослушиваниями", — считает продюсер.

Оля Полякова и Евровидение-2026

16 октября Полякова объявила, что в этом году подает заявку на участие в Нацотборе на Евровидение-2026. Но для этого нужно изменить правила локального отбора. Она публично обратилась к Суспільному.

Звезда хотела, чтобы оргкомитет разрешил участвовать музыкантам, которые после 2014 года посещали Россию, ведь она была там в 2015. Более того, Полякова прямо угрожала судом и была уверена, что выиграет его.

Впрочем, ничего с того времени не изменилось, кроме ряда громких заявлений.

