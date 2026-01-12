Певица пожаловалась, что не прошла в Нацотбор Евровидения: в сети высмеяли ее песню (видео)

Певица Лея заявила, что во второй раз не прошла в Национальный отбор на Евровидение, хотя считает свою конкурсную песню потенциальной победительницей. После публикации отрывка композиции в соцсетях пользователи начали иронично реагировать на ее заявления.

По словам Леи, в этом году она подала на Нацотбор песню под названием "Сирена", однако жюри снова не допустило ее к конкурсу. Об этом девушка рассказала в Instagram.

"Песня, которая бы точно выиграла Евровидение, но ее не взяли. В этом году я подавала заявку со своей песней уже второй раз, но не прошла. Я реально верю, что я создала такую песню, которая могла бы выиграть не только Нацотбор, но и все Евровидение", — сказала певица.

Песня на Нацотбор

Артистка объяснила, что композиция имеет глубокий смысл и напрямую связана с войной в Украине.

"Она называется "Сирена" и является отсылкой к мифологическому созданию, которое заманивает тебя, и к сирене воздушной тревоги, которую мы слышим каждый день. Некоторые говорят, что это "внутряк" и вестернам было бы неинтересно. Однако у меня есть внутреннее убеждение, что пока у нас война, я не имею права петь на Европу ни о чем, кроме этого", — заявила Лея.

Певица добавила, что сознательно ищет новые художественные подходы, чтобы снова и снова привлекать внимание европейской аудитории к войне.

"Я буду искать новые и новые метафоры, чтобы достучаться до вестернов. Вы вообще задумывались, как трудно найти новые смыслы, метафоры и подходы, которые обращали бы внимание на войну в Украине снова и снова? Но мы их находим, и я горжусь каждым, кто так делает", — сказала она.

По словам Леи, песня описывает психологическую усталость от войны и внутреннюю борьбу человека.

"Внутри есть два голоса: мифическая сирена, которая затягивает тебя в равнодушие и говорит забыться, не бороться и просто сдаться, а также реальная сирена, которая вытягивает тебя из этого состояния, заставляет снова вставать и продолжать свой путь. На четвертый год полномасштабного вторжения, я считаю, что это достаточно серьезный смысл, чтобы нести его от Украины. А также эта песня имеет просто офигенное звучание", — подытожила певица.

Реакции людей

После публикации видео в сети пользователи начали активно обсуждать заявление артистки. Часть комментаторов поддержала Лею, однако немало пользователей отреагировали иронично, высмеивая ее уверенность в гарантированной победе на Евровидении:

"Мне она не зашла, не могу ее слушать, текст не трогает, не чувствую надрыва, не верю и на этом "Аааааааааааааааа" дергаюсь. Но это мое личное мнение";

"Песня очень хорошая. Думаю на сцене Евровидения можно было бы очень хорошо обыграть. Конечно, жаль, что не прошла даже в лонглист, но это не делает песню хуже. На каждую песню свои слушатели, и мы здесь. Ты молодец, не останавливайся";

"Песня понравилась, поддержка вам!";

"Евровидение — это полная фигня, там только дерьмо всякое берут. Там только Джамала и Lordi были чем-то особенным за все время Евровидения с 60-х годов";

"Вайб девушки из школы, которая думает, что она классно поет, поэтому на каждом празднике выступает";

"Я хотела, но не смогла дослушать, очень режет ухо это пение. Тяжелое, непонятное, не цепляет, а наоборот отталкивает, неприятные ощущения. Возможно идея была неплохая, но исполнение желает лучшего. Пробуйте себя в каком-то другом стиле".

