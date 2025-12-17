Больше так не будет: Евровидение меняет правила — что произошло

70-й конкурс песни в мае объединит лишь 35 участников — наименьшее количество с 2003 года. Пять национальных вещателей, в частности испанский, ирландский и нидерландский, объявили о бойкоте мероприятия.

Организаторы Евровидения-2026 в Австрии сообщили о решении не запрещать палестинские флаги среди зрителей и не будут приглушать свист во время выступления Израиля. Об этом, по информации Reuters, заявили представители австрийского вещателя ORF, который примет конкурс в следующем году.

Исполнительный продюсер шоу Михаэль Кроен сообщил на пресс-конференции, что на предстоящем конкурсе разрешат все официальные флаги стран мира, если они будут соответствовать законодательству и определенным требованиям по размеру и безопасности.

Торжество правды

"Мы не будем приукрашивать реальность или избегать показа того, что происходит на самом деле, ведь наша задача — показывать вещи такими, какие они есть", — отметил Кроен.

Евровидение снова меняет правила Фото: Eurovision.tv

Директор по программированию ORF Стефани Гройсс-Горовиц подтвердила, что вещатель не будет приглушать звуки свиста со стороны зрителей, как это произошло в этом году во время выступления Израиля.

"Мы не будем накладывать искусственные аплодисменты ни в один момент", — подчеркнула она.

Евровидение распадается

Юбилейный 70-й конкурс песни в мае соберет лишь 35 участников — наименьшее количество с 2003 года. Пять национальных вещателей, в том числе испанский, ирландский и нидерландский, объявили о бойкоте мероприятия из-за участия Израиля.

Страны, которые отказались от участия, объясняют свое решение несогласием участвовать в конкурсе на фоне большого количества гражданских жертв в секторе Газа в результате израильской военной операции в ответ на атаку ХАМАС 7 октября 2023 года.

Австрийский вещатель ORF среди крупнейших сторонников участия Израиля вопреки протесту других стран, в частности Исландии и Словении, которые также присоединились к бойкоту.

По данным Европейского вещательного союза, нынешнее шоу собрало около 166 миллионов зрителей, — это превышает аудиторию американского финала Супербоула.

