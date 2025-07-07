Германия и Италия грозятся покинуть конкурс вслед за Израилем: что произошло

Представители двух стран предупредили организаторов Евровидения, что могут выйти из конкурса, если Израиль отстранят без четких юридических оснований. Выступление израильской представительницы в этом году сопровождалось рядом неприятных историй.

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В разговоре с изданием N12News Амир Алон, бывший член израильской делегации на Евровидении, заявил, что общественные вещатели Италии и Германии пригрозили покинуть конкурс, если Израиль выгонят без четких юридических оснований.

Политизация Евровидения

Израильский общественный вещатель KAN утверждает, что полностью соблюдает правила EBU и настаивает на своей редакционной независимости от правительства. Этот факт признала и сама EBU в официальном заявлении после последней Генеральной ассамблеи.

Евровидение под угрозой срыва Фото: Eurovision.tv

Совсем другая ситуация в России и Беларуси, чьи общественные вещатели являются инструментами пропаганды местных режимов. Соответственно лишение права этих стран участвовать в конкурсе — комплексный вопрос информационной безопасности.

Причина конфликта?

Зрители и конкурсанты уже не впервые призывают пересмотреть участие Израиля в шоу, поскольку представители этой страны якобы "смещают фокус на политические вопросы", а не на культурные или художественные, что является основой соревнований.

В частности о необходимости исключить Израиль высказывался победитель Евровидения-2025 — австрийский певец JJ. Эту позицию поддерживают общественные вещатели Испании, Словении и Бельгии.

Австрийский певец JJ — победитель Евровидения-2025 Фото: Eurovision.tv

Заметим, что Италия и Германия входят в число так называемой "Большой пятерки" (Big Five) — это пять стран, которые основали конкурс и являются его основными финансовыми донорами. Именно поэтому они ежегодно автоматически попадают в финал.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Певицу из Израиля засвистали после выступления на сцене Евровидения-2025. Номер артистки сопровождался эффектными визуальными решениями и театральными элементами.

Выступление Греции вызвало немало дискуссий — пользователи сети заметили, что шоу Klavdia перекликается со знаковыми украинскими номерами: Джамалы (2016) и дуэта Jerry Heil и alyona alyona (2024), которые представляли песню Teresa & Maria — гимн сильным женщинам. В сценографии и визуальном стиле греческого номера прослеживаются знакомые мотивы.

Кроме того, Испания обвинила Украину и Израиль в фальсификации голосов на "Евровидении": директор конкурса ответил.