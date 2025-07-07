Німеччина та Італія пригрозили покинути Євробачення вслід за Ізраїлем: що сталося

Представники двох країн попередили організаторів Євробачення, що можуть вийти з конкурсу, якщо Ізраїль усунуть без чітких юридичних підстав. Виступ ізраїльської представниці цьогоріч супроводжувався низкою неприємних історій.

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У розмові з виданням N12News Амір Алон, колишній член ізраїльської делегації на Євробаченні, заявив, що суспільні мовники Італії та Німеччини пригрозили покинути конкурс, якщо Ізраїль виженуть без чітких юридичних підстав.

Політизація Євробачення

Ізраїльський суспільний мовник KAN стверджує, що повністю дотримується правил EBU і наполягає на своїй редакційній незалежності від уряду. Цей факт визнала й сама EBU в офіційній заяві після останньої Генеральної асамблеї.

Євробачення під загрозою зриву Фото: Eurovision.tv

Зовсім інша ситуація у Росії та Білорусі, чиї суспільні мовники є інструментами пропаганди тамтешніх режимів. Відповідно позбавлення права цих країн долучатися до конкурсу — комплексне питання інформаційної безпеки.

Причина конфлікту?

Глядачі та конкурсанти вже не вперше закликають переглянути участь Ізраїлю в шоу, оскільки представники цієї країни начебто "зміщують фокус на політичні питання", а не на культурні чи мистецькі, що є основою змагань.

Зокрема про необхідність виключити Ізраїль висловлювався переможець Євробачення-2025 — австрійський співак JJ. Цю позицію підтримують суспільні мовники Іспанії, Словенії та Бельгії.

Австрійський співак JJ — переможець Євробачення-2025 Фото: Eurovision.tv

Зауважимо, що Італія та Німеччина входять до числа так званої "Великої п'ятірки" (Big Five) — це п'ять країн, які заснували конкурс і є його основними фінансовими донорами. Саме тому вони щороку автоматично потрапляють у фінал.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Співачку з Ізраїлю засвистали після виступу на сцені Євробачення-2025. Номер артистки супроводжувався ефектними візуальними рішеннями та театральними елементами.

Виступ Греції викликав чимало дискусій — користувачі мережі помітили, що шоу Klavdia перегукується зі знаковими українськими номерами: Джамали (2016) та дуету Jerry Heil і alyona alyona (2024), які представляли пісню Teresa & Maria — гімн сильним жінкам. У сценографії та візуальному стилі грецького номера простежуються знайомі мотиви.

Крім того, Іспанія звинуватила Україну та Ізраїль у фальсифікації голосів на "Євробаченні": директор конкурсу відповів.