Іспанія звинуватила Україну та Ізраїль у фальсифікації голосів на "Євробаченні": директор конкурсу відповів

Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" прокоментували підозри іспанського мовника в нечесності щодо голосування за Україну та Ізраїль у 2025 році.

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Про це пише VRT.

Напередодні Іспанія почала вимагати аудит голосів їхньої країни в Європейської мовної спілки. Ба більше, мовник країни почав протестувати проти подальшої участі країн, у яких тривають збройні конфлікти. На їхню думку, це впливає на голоси аудиторії та загальний результат пісенних змагань.

Зокрема, директор конкурсу Мартін Грін спростував підозри з боку Іспанії. Він наголосив, що за підрахунок глядацьких голосів відповідає незалежна компанія.

"Ми підтримуємо постійний контакт з усіма мовниками-учасниками та серйозно ставимося до їхніх зауважень. Наголошуємо, що система голосування на "Євробаченні" є найсучаснішою у світі: результати кожної країни ретельно перевіряються великою командою фахівців, щоб унеможливити будь-які підозрілі чи нерегулярні схеми голосування. Незалежний моніторинговий орган здійснює контроль як за даними голосування журі, так і за голосами глядачів, щоб гарантувати достовірність результатів. Наш партнер з голосування Once підтвердив, що чинне голосування було зареєстровано у всіх країнах-учасницях цьогорічного гранд-фіналу та в решті світу", — зазначив Грін.

Юваль Рафаель на "Євробаченні-2025" представила Ізраїль Фото: скріншот

"Євробачення-2025": результати конкурсу

Переможцем цьогорічного конкурсу стала Австрія. Артист JJ, який надихався російською оперною співачкою Анною Нетребко, "привезе" "Євробачення-2026" до своєї країни (436 балів). Ізраїль посів друге місце з 357 балами. Третє — Естонія (356 балів).

Україна ж посіла девʼяте місце. Гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray отримав 218 балів.

Ziferblat на "Євробаченні-2025" Фото: скріншот

Нагадаємо, гурт Ziferblat, який представляв Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2025" у швейцарському Базелі, уже повернувся до Києва.

Фокус також писав про те, що соліст Ziferblat вигукнув гасло у гранд-фіналі "Євробачення-2025".