Испания обвинила Украину и Израиль в фальсификации голосов на "Евровидении": директор конкурса ответил

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" прокомментировали подозрения испанского вещателя в нечестности относительно голосования за Украину и Израиль в 2025 году.

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Об этом пишет VRT.

Накануне Испания начала требовать аудит голосов их страны у Европейского вещательного союза. Более того, вещатель страны начал протестовать против дальнейшего участия стран, в которых продолжаются вооруженные конфликты. По их мнению, это влияет на голоса аудитории и общий результат песенных соревнований.

В частности, директор конкурса Мартин Грин опроверг подозрения со стороны Испании. Он отметил, что за подсчет зрительских голосов отвечает независимая компания.

"Мы поддерживаем постоянный контакт со всеми вещателями-участниками и серьезно относимся к их замечаниям. Подчеркиваем, что система голосования на "Евровидении" является самой современной в мире: результаты каждой страны тщательно проверяются большой командой специалистов, чтобы исключить любые подозрительные или нерегулярные схемы голосования. Независимый мониторинговый орган осуществляет контроль как за данными голосования жюри, так и за голосами зрителей, чтобы гарантировать достоверность результатов. Наш партнер по голосованию Once подтвердил, что действующее голосование было зарегистрировано во всех странах-участницах нынешнего гранд-финала и в остальном мире", — отметил Грин.

Юваль Рафаэль на "Евровидении-2025" представила Израиль Фото: скриншот

"Евровидение-2025": результаты конкурса

Победителем нынешнего конкурса стала Австрия. Артист JJ, который вдохновлялся российской оперной певицей Анной Нетребко, "привезет" "Евровидение-2026" в свою страну (436 баллов). Израиль занял второе место с 357 баллами. Третье — Эстония (356 баллов).

Украина же заняла девятое место. Группа Ziferblat с песней Bird of Pray получила 218 баллов.

Ziferblat на "Евровидении-2025" Фото: скриншот

Напомним, группа Ziferblat, которая представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2025" в швейцарском Базеле, уже вернулась в Киев.

Фокус также писал о том, что солист Ziferblat выкрикнул лозунг в гранд-финале "Евровидения-2025".