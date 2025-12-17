Більше так не буде: Євробачення змінює правила — що сталося

70-й конкурс пісні у травні об’єднає лише 35 учасників — найменшу кількість з 2003 року. П'ять національних мовників, зокрема іспанський, ірландський та нідерландський, оголосили про бойкот заходу.

Організатори Євробачення-2026 в Австрії повідомили про рішення не забороняти палестинські прапори серед глядачів та не будуть приглушувати свист під час виступу Ізраїлю. Про це, за інформацією Reuters, заявили представники австрійського мовника ORF, який прийме конкурс наступного року.

Виконавчий продюсер шоу Міхаель Кроен повідомив на прес-конференції, що на майбутньому конкурсі дозволять усі офіційні прапори країн світу, якщо вони відповідатимуть законодавству та певним вимогам щодо розміру й безпеки.

Торжество правди

"Ми не будемо прикрашати реальність чи уникати показу того, що відбувається насправді, адже наше завдання — показувати речі такими, якими вони є", — зазначив Кроен.

Євробачення знову змінює правила Фото: Eurovision.tv

Директорка з програмування ORF Стефані Гройсс-Горовіц підтвердила, що мовник не приглушуватиме звуки свисту з боку глядачів, як це сталося цього року під час виступу Ізраїлю.

"Ми не накладатимемо штучні оплески в жодний момент", — наголосила вона.

Євробачення розпадається

Ювілейний 70-й конкурс пісні у травні збере лише 35 учасників — найменшу кількість з 2003 року. П'ять національних мовників, зокрема іспанський, ірландський та нідерландський, оголосили про бойкот заходу через участь Ізраїлю.

Країни, які відмовились від участі, пояснюють своє рішення незгодою брати участь у конкурсі на тлі великої кількості цивільних жертв у секторі Гази внаслідок ізраїльської військової операції у відповідь на атаку ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Австрійський мовник ORF серед найбільших прихильників участі Ізраїлю всупереч протесту інших країн, зокрема Ісландії та Словенії, які також приєднались до бойкоту.

За даними Європейської мовної спілки, цьогорічне шоу зібрало близько 166 мільйонів глядачів, — це перевищує аудиторію американського фіналу Супербоулу.

