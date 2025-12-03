Хто може поїхати на Євробачення-2026 від України: названо фіналістів

"Суспільне" визначило 9 виконавців, які пройшли до фіналу Відбору на Євробачення-2026.

У середу, 3 грудня, організатори українського Відбору на Євробачення-2026 оголосили імена дев’ятьох артистів, які вже гарантовано потрапили до фіналу конкурсу.

Учасники, які не увійшли до цього списку за підсумками прослуховувань, отримають ще один шанс. Для них проведуть онлайн-голосування в застосунку "Дія" у січні. Так визначать 10-го учасника.

Хто може поїхати на Євробачення-2026 від України

Jerry Heil

LAUD

LELÉKA

MOLODI

Monokate

Mr. Vel

The Elliens

Valeriya Force

"ЩукаРиба"

Повний список учасників фіналу оприлюднять до 15 січня 2026 року, а сам фінал Нацвідбору відбудеться у лютому.

До слова, Фокус уже поспілкувався з однією з учасниць Відбору. На початку осені Valeriya Force оголосила про намір взяти участь у конкурсі від України. Нещодавно стало відомо, що артистка потрапила до довгого списку конкурсантів. Ми першими серед українських медіа поспілкувався зі співачкою.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У коментарях Валерію, зокрема, засудили за те, що вона нібито "згадала про Україну", хоча позиціонує себе як американська співачка з українським корінням.

Михайло Ясинський запропонував організаторам скасувати національний відбір на Євробачення через очевидну перевагу Jerry Heil.

Крім того, в Україні офіційно оголосили про початок національного відбору на Євробачення-2026.