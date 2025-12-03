Підтримайте нас RU
Хто може поїхати на Євробачення-2026 від України: названо фіналістів

Євробачення-2026, хто їде від України
Оголошено імена фіналістів Відбору на Євробачення-2026 | Фото: Eurovision.tv

"Суспільне" визначило 9 виконавців, які пройшли до фіналу Відбору на Євробачення-2026.

У середу, 3 грудня, організатори українського Відбору на Євробачення-2026 оголосили імена дев’ятьох артистів, які вже гарантовано потрапили до фіналу конкурсу.

Учасники, які не увійшли до цього списку за підсумками прослуховувань, отримають ще один шанс. Для них проведуть онлайн-голосування в застосунку "Дія" у січні. Так визначать 10-го учасника.

Хто може поїхати на Євробачення-2026 від України

  • Jerry Heil
  • LAUD
  • LELÉKA
  • MOLODI
  • Monokate
  • Mr. Vel
  • The Elliens
  • Valeriya Force
  • "ЩукаРиба"

Повний список учасників фіналу оприлюднять до 15 січня 2026 року, а сам фінал Нацвідбору відбудеться у лютому. 

До слова, Фокус уже поспілкувався з однією з учасниць Відбору. На початку осені Valeriya Force оголосила про намір взяти участь у конкурсі від України. Нещодавно стало відомо, що артистка потрапила до довгого списку конкурсантів. Ми першими серед українських медіа поспілкувався зі співачкою.

