Хто може поїхати на Євробачення-2026 від України: названо фіналістів
"Суспільне" визначило 9 виконавців, які пройшли до фіналу Відбору на Євробачення-2026.
У середу, 3 грудня, організатори українського Відбору на Євробачення-2026 оголосили імена дев’ятьох артистів, які вже гарантовано потрапили до фіналу конкурсу.
Учасники, які не увійшли до цього списку за підсумками прослуховувань, отримають ще один шанс. Для них проведуть онлайн-голосування в застосунку "Дія" у січні. Так визначать 10-го учасника.
Хто може поїхати на Євробачення-2026 від України
- Jerry Heil
- LAUD
- LELÉKA
- MOLODI
- Monokate
- Mr. Vel
- The Elliens
- Valeriya Force
- "ЩукаРиба"
Повний список учасників фіналу оприлюднять до 15 січня 2026 року, а сам фінал Нацвідбору відбудеться у лютому.
До слова, Фокус уже поспілкувався з однією з учасниць Відбору. На початку осені Valeriya Force оголосила про намір взяти участь у конкурсі від України. Нещодавно стало відомо, що артистка потрапила до довгого списку конкурсантів. Ми першими серед українських медіа поспілкувався зі співачкою.
Крім того, в Україні офіційно оголосили про початок національного відбору на Євробачення-2026.