Кто может поехать на Евровидение-2026 от Украины: названы финалисты

Евровидение-2026, кто едет от Украины
Объявлены имена финалистов Отбора на Евровидение-2026 | Фото: Eurovision.tv

"Суспільне" определило 9 исполнителей, которые прошли в финал Отбора на Евровидение-2026.

В среду, 3 декабря, организаторы украинского Отбора на Евровидение-2026 объявили имена девяти артистов, которые уже гарантированно попали в финал конкурса.

Участники, не вошедшие в этот список по итогам прослушиваний, получат еще один шанс. Для них проведут онлайн-голосование в приложении "Дія" в январе. Так определят 10-го участника.

Кто может поехать на Евровидение-2026 от Украины

  • Jerry Heil
  • LAUD
  • LELÉKA
  • MOLODI
  • Monokate
  • Mr. Vel
  • The Elliens
  • Valeriya Force
  • "ЩукаРиба"

Полный список участников финала обнародуют до 15 января 2026 года, а сам финал Отбор состоится в феврале.

К слову, Фокус уже пообщался с одной из участниц Отбора. В начале осени Valeriya Force объявила о намерении принять участие в конкурсе от Украины. Недавно стало известно, что артистка попала в длинный список. Ми первыми среди украинских медиа пообщался с певицей.

