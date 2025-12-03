Кто может поехать на Евровидение-2026 от Украины: названы финалисты

"Суспільне" определило 9 исполнителей, которые прошли в финал Отбора на Евровидение-2026.

В среду, 3 декабря, организаторы украинского Отбора на Евровидение-2026 объявили имена девяти артистов, которые уже гарантированно попали в финал конкурса.

Участники, не вошедшие в этот список по итогам прослушиваний, получат еще один шанс. Для них проведут онлайн-голосование в приложении "Дія" в январе. Так определят 10-го участника.

Кто может поехать на Евровидение-2026 от Украины

Jerry Heil

LAUD

LELÉKA

MOLODI

Monokate

Mr. Vel

The Elliens

Valeriya Force

"ЩукаРиба"

Полный список участников финала обнародуют до 15 января 2026 года, а сам финал Отбор состоится в феврале.

К слову, Фокус уже пообщался с одной из участниц Отбора. В начале осени Valeriya Force объявила о намерении принять участие в конкурсе от Украины. Недавно стало известно, что артистка попала в длинный список. Ми первыми среди украинских медиа пообщался с певицей.

