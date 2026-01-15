Пісні Нацвідбору на Євробачення: Monokate "підколола" Jerry Heil за пафос — усі деталі (відео)

Учасниця Нацвідбору Катя Павленко (Monokate) опублікувала пародійне відео, у якому іронічно відреагувала на заяву Jerry Heil (Яни Шемаєвої) щодо участі в Нацвідборі на Євробачення. Яна, зокрема, назвала свою пісню "мистецтвом" та заявила, що претендує на перемогу.

Раніше Яна Шемаєва пояснила у TikTok, що подалася на Нацвідбір лише через одну пісню, яку вважає винятковою.

"Я б не пішла на Нацвідбір на Євробачення, якби не ця пісня. Вона дуже особлива. Ми спеціально їхали в Європу, щоб її записувати", — сказала співачка.

За її словами, люди, які чули трек під час роботи над ним, одразу реагували словами: "Це Євробачення". Водночас Jerry Heil наголосила, що не хоче брати участь у конкурсі формально: "Я не хочу йти на Євро просто, щоб йти на Євро. Чи хочу і планую зробити все, щоб вибороти перемогу? Абсолютно так".

Артистка також назвала композицію "першим твором у своєму доробку, який може наважитись назвати мистецтвом".

Monokate спародіювала Jerry Heil

У відповідь Катя Павленко записала сатиричне відео, стилістично відтворивши інтонації та пафос цієї заяви. У пародії вона жартує, що також не пішла б на Нацвідбір без "цієї пісні", але її шлях був значно приземленішим.

"Я спеціально поїхала у Виноградар, аби добряче попрацювати над нею", — говорить Павленко.

Вона іронічно згадує тривалий процес роботи над треком: "Ми працювали над нею два місяці. Бо це відбувалося під час регулярних російських обстрілів і в режимі постійних відключень електроенергії".

У фіналі відео Monokate так само торкається теми конкуренції, але з явним сарказмом: "Чи хочу я перемогти? Та звісно, інакше, чого туди йти. Але я просто роблю музику, а ви слухайте і приймайте рішення. Серцем. Але перед цим перевірте, чи воно у вас чисте".

Пісні Monokate і Jerry Heil

Пісенні твори двох учасниць Нацвідбору вже доступні до прослуховування, як і решта треків інших учасників.

Пісня, з якою Jerry Heil змагатиметься за право вдруге представити Україну на Євробаченні, має назву "CATHARTICUS (prayer)", що перекладається як "Катарсис (молитва)". Трек створено спільно з відомими шведськими авторами переможних пісень Євробачення Joy та Linnea Deb ("Heroes" Måns Zelmerlöw, 2015). Він поєднує латинські молитовні мотиви, український фольклорний вокал та сучасний поп, відкриваючи новий погляд на жанр.

Автори зазначають, що головний меседж пісні закладено в рядках: "I pray for those who don’t wanna see Heaven is on Earth" (Я молюсь за тих, хто не бачить, що рай на землі).

"Ми не знаємо, чи вже не запізно щось кардинально змінити, але я точно вірю, що ніколи не пізно зупинитися. Зупинитися руйнувати — себе, одне одного і світ навколо. Цією піснею мені хотілося нагадати: рай не десь потім. Він можливий тут і зараз, якщо ми навчимося його бачити", — додає Jerry Heil.

Пісня Monokate називається "TYT". В описі під відео йдеться про те, що це сучасне прочитання української народної лірики про вибір, свободу та жіночу гідність. Це фольклорна поетика, яка звучить як жива мова про сьогоднішній момент: про внутрішні межі й дорослішання від наївного відчуття до зрілого прийняття себе й свого місця в суспільстві.

У центрі твору — діалог між емоцією та усвідомленням, пошук рівноваги й сили відпустити те, що не можна повернути, і рухатися далі без заперечення болю.

Автори зазначають, що з особистого ця історія переходить у спільне: у час розлуки й глобального очікування пісня закликає визначити, в якій точці ти знаходишся, говорить про присутність, взаємну підтримку та надію знову стати ближчими до себе і до своїх людей.

Реакції людей

Пісня Jerry Heil:

" Десь ділася динаміка… це наче саундтрек до фільму, але не конкурсна пісня, як на мене. Дуже дивна пісня";

"Я просто ридаю! Господи Боже, допоможи це відправити на євробачення! Благаю! Нереально";

"Цей спів латиницею просто неймовірний, викликає якісь апокаліпстичні настрої і думаю, що зараз це багато кому відгукується. Наче у трансі сидиш і слухаєш мелодію землі, яка застерігає людей перед чимось страшним. Дуже містична пісня, яку я можу уявити, як у фільмі, так і на сцені Євробачення, де буде цілий зал заворожений. Є багато потенціалу для сценічних ідей та шоу";

"Звучить цікаво, але тема з релігією вже перебір. Чи переможе це? В Україні скоріше за все так, та і в Європі може зайти, Яну там вже добре знають. Але не моя фаворитка".

Пісня Monokate:

"Потужно, сильно і стильно!! Качає і пробирає до мурах…";

"Буду вирішувати після живих виступів. Але вже зараз зрозуміло, що ця пісня виділяється серед усіх. Вона буде особливою, як на нашому відборі, так і на самому Євробаченні. Усі учасники класні, талановиті, голосисті, але унікально звучить тільки Катя";

"На мою думку, "Шум" та "Соловей" звучали значно потужніше";

"Крутіше, ніж у Джері. Взувай!!!!".

