Багато мільйонів: Jerry Heil розповіла про витрати на Євробачення-2024 (відео)

Українська співачка Jerry Heil та реперка alyona alyona витратили на Євробачення-2024 майже 300 тисяч доларів (понад 12 мільйонів гривень). За словами першої, значно допомогли локальні бренди.

Яна Шемаєва прийшла на інтервʼю до Раміни Есхакзай якраз напередодні Нацвідбору на Євробачення-2026. Журналістка запитала, чому Jerry Heil знову бере участь у конкурсі.

Jerry Heil про Євробачення-2026

Співачка наголосила, що від інших країн часто беруть участь ті самі артисти.

"Цей наратив склався в межах України через певні умови", — зазначила Яна.

До того ж, зірка Євробачення наголосила, що багато вклала у своє просування на євроринок.

"Після того, як зі мною вже сталося Євробачення, ми дуже багато з командою впахували на те, щоб залучити європейську аудиторію, утримувати її", — зізналася Jerry Heil.

Також співачка сказала, що залучати дуже великі кошти, щоб зробити собі номер.

"В інших країн це, можливо, працює по-іншому. В нас зараз країна знаходиться в стані війни. Дуже велика вдячність українським брендам сьогодні, які до цього долучаються. І виходять разом з тобою в промо і фінансують разом з тобою ці всі витрати, тому що це було би неможливо. Окрім того, на тобі велика соціальна відповідальність лежить. Ти маєш на всіх цих інтервʼю, де вони уникають політики, говорити про те, що тебе хвилює як громадянку держави, на яку напали", — зазначила Яна.

Виступ Jerry Heil та alyona alyona

Скільки грошей пішло на Євробачення-2024

Раміна запитала про конкретні суми витрат.

"Звісно, певний кошт виділяє Суспільне. Але якщо ти хочеш з конкретним режисером і ви в цьому поспіху не встигаєте робити цей мистецький конкурс. В нашому випадку все фінансували практично ми. Все разом обійшлося до 300 тисяч доларів. Ми залучали, звісно, бренди. Ми би ніколи з цим всім не справились", — сказала Jerry Heil.

Номер представницям України тоді ставила відома режисерка Таню Муіньо.

А цього року одним із режисерів номеру Jerry Heil на Нацвідборі стане французький хореограф Йоан Буржуа. Він робив постановки для учасників Євробачення, церемонії Grammy, виступів та кліпів P!nk, Гаррі Стайлза і Thirty Seconds To Mars.

Зазначимо, що 7 травня 2024 року Jerry Heil та alyona alyona виступили під 5 номером та пройшли до фіналу конкурсу, у якому в підсумку посіли 3-тє місце, набравши 453 бали.

Jerry Heil на Євробаченні-2024 Фото: instagram.com/thejerryheil

