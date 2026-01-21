"Забронювала собі Бога": Monokate висміяла пісню Jerry Heil на Нацвідбір (фото)

Співачка Monokate (Катя Павленко) знову іронічно пожартувала у соцмережах, згадавши Jerry Heil (Яна Шемаєва). Цього разу приводом став жартівливий обмін коментарями під одним із дописів.

Monokate написала запитання "А мені хто допоможе?" під одним із дописів у Threads, на яке один із користувачів відповів словом "Бог". У відповідь артистка написала, що він уже "заброньований" Jerry Heil.

Ймовірно, Monokate пожартувала, посилаючись на пісню Jerry Heil, яку вона підготувала до Нацвідбору на Євробачення. Трек, з яким співачка змагатиметься за право вдруге представити Україну на Євробаченні, має назву "CATHARTICUS (prayer)", що перекладається як "Катарсис (молитва)".

Коментар уже зібрав понад 60 лайків. Jerry Heil публічно на жарт наразі не реагувала.

Інші ситуації між Monokate і Jerry Heil

Раніше Катя Павленко опублікувала пародійне відео, у якому іронічно відреагувала на заяву Jerry Heil щодо участі в Нацвідборі на Євробачення. Яна, зокрема, назвала свою пісню "мистецтвом" та заявила, що претендує на перемогу.

