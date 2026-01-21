"Забронировала себе Бога": Monokate высмеяла песню Jerry Heil на Нацотбор (фото)

Певица Monokate (Катя Павленко) снова иронично пошутила в соцсетях, вспомнив Jerry Heil (Яна Шемаева). На этот раз поводом стал шуточный обмен комментариями под одним из постов.

Monokate написала вопрос "А мне кто поможет?" под одним из постов в Threads, на который один из пользователей ответил словом "Бог". В ответ артистка написала, что он уже "забронирован" Jerry Heil.

Monokate подколола Jerry Heil Фото: Threads

Вероятно Monokate пошутила, ссылаясь на песню Jerry Heil, которую она подготовила к Нацотбору на Евровидение. Трек, с которым певица будет соревноваться за право во второй раз представить Украину на Евровидении, называется "CATHARTICUS (prayer)", что переводится как "Катарсис (молитва)".

Комментарий уже собрал более 60 лайков. Jerry Heil публично на шутку пока не реагировала.

Другие ситуации между Monokate и Jerry Heil

Ранее Катя Павленко опубликовала пародийное видео, в котором иронично отреагировала на заявление Jerry Heil относительно участия в Нацотборе на Евровидение. Яна, в частности, назвала свою песню "искусством" и заявила, что претендует на победу.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Jerry Heil заявила, что ее хотят "снести" с Нацотбора на Евровидение.

Молодая артистка Кажанна обвинила лейбл Nova Music, который принадлежит Jerry Heil, в моральном давлении и "рабском контракте". В ответ компания выложила официальное заявление, где указано, что их подопечная отказалась делить прибыль по модели 50/50, несмотря на то, что они якобы за свой счет приложились к развитию артистки.

Кроме того, "Суспільне" отреагировало на сотрудничество участницы Нацотбора Valeriya Force с россиянином.