Правила Нацотбора не нарушены: "Суспільне" отреагировало на сотрудничество Valeriya Force с россиянином

"Суспільне" отреагировало на публичные обвинения относительно возможного сотрудничества финалистки Нацотбора на Евровидение-2026 Valeriya Force с гражданином РФ. В ответе отметили, что ни один из участников Нацотбора не нарушил действующих правил конкурса.

В "Суспільному" напомнили, что согласно правилам Нацотбора к участию не допускаются артисты, которые после 15 марта 2014 года вели концертную деятельность на территории государства-агрессора, в оккупированном Крыму или на других оккупированных территориях Украины, а также после 24 февраля 2022 года — на территории Республики Беларусь. По результатам проверки, ни один из участников Нацотбора-2026 это правило не нарушил. Позицию вещателя опубликовал блогер Богдан Беспалов.

Позиция "Суспільного"

Также в "Суспільному" отметили, что возможное сотрудничество Valeriya Force с представителем РФ в течение ее творческой деятельности не является нарушением правил конкурса. Отдельно подчеркивается, что это сотрудничество никоим образом не касается подготовки конкурсной песни, с которой артистка участвует в Нацотборе.

У вещателя добавили, что не ставят и не могут ставить целью проверку всех агентов и контрагентов, с которыми участники сотрудничали в течение всего творческого периода.

Скандал вокруг Валерии Силы

Ранее в сети появилась информация о том, что украинская певица Valeriya Force (Валерия Симулик), которая недавно вошла в десятку финалистов Нацотбора на Евровидение-2026, могла сотрудничать с российским звукорежиссером и саундпродюсером D.Woo.

Речь идет о периоде 2024 года, когда артистка выпустила альбом My Dark Side. В соцсетях D.Woo публиковал сообщения, связанные с этим релизом, в частности сохраненные сториз с песнями украинской певицы. В то же время сам саундпродюсер проживает в России и работает с российскими артистами, некоторые из которых открыто поддерживают войну РФ против Украины.

На это обратил внимание блогер Богдан Беспалов, заявив о "сотрудничестве и дружбе с российским саундпродюсером уже во время кровавой войны России против Украины".

Объяснение самой артистки

После резонанса Valeriya Force обнародовала официальное заявление. Она сообщила, что в 2023-2024 годах работала под псевдонимом Vesta в рамках продюсерского проекта, а все решения по цифровому продвижению, дистрибуции, микшингу и мастерингу принимались продюсером и не входили в ее зону ответственности.

По словам певицы, она не работала на территории России и не выпускала музыку для российского рынка. Проект Vesta был закрыт в конце 2024 года, а с 2025 года она работает как Valeriya Force, является артисткой американского лейбла и сотрудничает исключительно с саундпродюсером Vinny Venditto.

Другие скандалы вокруг Евровидения-2026

Накануне объявления десятого финалиста Нацотбора на Евровидение-2026 блогер Богдан Беспалов заявил об еще одном скандальном эпизоде. В своем Telegram-канале он обнародовал скриншоты, которые, по его словам, свидетельствуют о том, что Khayat был подписан на ряд российских аккаунтов в Instagram.

Кроме этого, накануне отбора в центре внимания оказалась и певица Оля Полякова. По информации из публичного пространства, артистка угрожала судом "Суспільному" в случае, если ее не допустят к участию в Нацотборе на Евровидение-2026. Причиной возможного недопуска могли стать ее поездки в Россию после 2014 года, что противоречит действующим правилам конкурса.

16 октября в Instagram Поляковой появилось загадочное сообщение, в котором она объявила о намерении подать заявку на участие в Нацотборе-2026. В то же время артистка заявила, что для этого необходимо изменить правила локального конкурса, и публично обратилась к Общественному с соответствующей просьбой.

Хотя певица прямо не уточнила, какое именно правило она нарушила, из контекста следовало, что речь идет об ограничениях для музыкантов, которые после 2014 года посещали Россию. Полякова подчеркнула, что за более чем десять лет войны Украина и ее культурная среда существенно изменились.

"Я искренне поддерживаю идею открытого, честного, европейского отбора. Но настоящая открытость — это не только о правилах, но и о готовности обновлять эти правила тогда, когда они перестают соответствовать времени", — написала артистка.

