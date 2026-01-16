Названы фавориты Евровидения от Украины: кому пророчат победу (фото)

На Origin Stage презентовали песни всех финалистов украинского Отбора на Евровидение-2026. На сцену не вышла только Monokate (Екатерины Павленко), которая уехала на музыкальную конференцию в Нидерланды.

В приложении My Eurovision Scoreboard фанаты международного песенного конкурса уже определили предварительных лидеров Отбора-2026. Кому пророчат победу, — читайте в материале Фокуса.

По состоянию на сейчас в рейтинге лидирует Monokate.

Тройка фаворитов Отбора-2026 Фото: My Eurovision Scoreboard

В тройку также вошли Jerry Heil, которая уже представляла Украину на Евровидении-2024, и Leleka с меланхоличной балладой. Jerry Heil, в свою очередь, возглавляет рейтинг песен от Украины на сайте eurovisionworld.

Опрос фанатов Евровидения-2026 Фото: eurovisionworld.com

Тройка фаворитов там остается идентичной рейтингу в приложении My Eurovision Scoreboard: Jerry Heil, Monokate и Leleka.

Если оценивать динамику просмотров на YouTube, то пальму первенства получила Jerry Heil — у нее более 160 тысяч прослушиваний. Следом за ней идут Monokate и Leleka — на момент публикации более 100 тысяч у каждой. Песни остальных участников "собрали" ощутимо меньше прослушиваний.

Песни участников Отбора-2026 Фото: YouTube

Кстати, ранее были опубликованы песни всех участников Отбора на Евровидение-2026 от Украины. Это композиции разных жанров, которые ощутимо отличаются по звучанию и подаче. Впрочем, некоторые исполнители начали повторяться, хватаясь за отголоски прошлого успеха.

Прогнозируемо наибольшее внимание к представительницам Украины в предыдущие годы: Jerry Heil, которая ездила на конкурс в дуэте с alyona alyona в 2024 году, а также Кате Павленко, которая в составе Go_A заняла 5 место в 2021 году.

