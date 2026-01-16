Названі фаворити Євробачення від України: кому пророкують перемогу (фото)

На Origin Stage презентували пісні всіх фіналістів українського Відбору на Євробачення-2026. На сцену не вийшла лише Monokate (Катерини Павленко), яка поїхала на музичну конференцію в Нідерланди.

У застосунку My Eurovision Scoreboard фанати міжнародного пісенного конкурсу вже визначили попередніх лідерів Відбору-2026. Кому прогнозують перемогу, — читайте у матеріалі Фокусу.

Станом на зараз у рейтингу лідирує Monokate.

Трійка фаворитів Відбору-2026 Фото: My Eurovision Scoreboard

У трійку також увійшли Jerry Heil, яка вже представляла Україну на Євробаченні-2024, та Leleka з меланхолічною баладою. Jerry Heil, своєю чергою, очолює рейтинг пісень від України на сайті eurovisionworld.

Опитування фанатів Євробачення-2026 Фото: eurovisionworld.com

Трійка фаворитів там залишається ідентичною до рейтингу в застосунку My Eurovision Scoreboard: Jerry Heil, Monokate та Leleka.

Якщо оцінювати динаміку переглядів на YouTube, то пальму першості отримала Jerry Heil — у неї понад 160 тисяч прослуховувань. Слідом за нею йдуть Monokate і Leleka — на момент публікації понад 100 тисяч у кожної. Пісні решти учасників "зібрали" відчутно менше прослуховувань.

Пісні учасників Відбору-2026 Фото: YouTube

До речі, раніше були опубліковані пісні всіх учасників Відбору на Євробачення-2026 від України. Це композиції різних жанрів, які відчутно відрізняються за звучанням та подачею. Втім, деякі виконавці почали повторюватися, хапаючись за відлуння минулого успіху.

Прогнозовано найбільша увага до представниць України у попередніх роках: Jerry Heil, яка їздила на конкурс у дуеті з alyona alyona у 2024 році, а також Каті Павленко, яка у складі Go_A зайняла 5 місце у 2021 році.

