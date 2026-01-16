LELÉKA удивляет, Jerry Heil — спекулирует: с чем едет Украина на Евровидение-2026

В четверг, 15 января, на YouTube-канале "Евровидения Украина" выложили в публичный доступ песни финалистов Отбора-2026. Еврофаны, а также блогеры уже выложили первые реакции со своими оценками. Прогнозируемо наибольшее внимание к представительницам Украины в предыдущих годах: Jerry Heil, которая ездила на конкурс в дуэте с alyona alyona в 2024 году, а также Кате Павленко (Monokate), которая в составе Go_A заняла 5 место в 2021 году.

Итак, по очереди.

Valeriya Force с Open Our Hearts

Песня сделана очень качественно, вокал — мастерский. Валерия держится на сцене уверенно, у нее есть своя история. Однако эта песня не цепляет, звучит довольно монотонно как для Евровидения — без кульминации и фрагментов, которые можно было бы напевать.

Відео дня

Кстати, певица дала интервью Фокусу, рассказывая о своем тернистом пути к звездам.

Molodi с "The Legends"

В прошлом году Molodi покоряли Отбор песней о море, которое у них забрали ("My sea"), а теперь вот спели о небе. Как следствие, потерян тот основной смысл — боль войны и оккупации.

Что касается исполнения, все то же самое только в другой упаковке. Конечно, еврофаны любят симпатичных парней на сцене, но от самолюбования солистов немного тошнит, если честно. Не хватает продуманности и наполненности образов.

Monokate з "Ти тут"

Екатерине стоит двигаться дальше. Народные мотивы в текстах, этно и электроника в звучании — это, безусловно, круто и прекрасно, но это уже было. Опять показывать на Евровидении, лишь бы что?

The Elliens с Crawling whispers

Песня интересная и душевная, задевает. Впрочем, для международной аудитории, тем более в рамках конкурса, где за пару минут нужно показать себя и запомниться, — ничего нового. Качественно, но не свежо.

Jerry Heil с Catharticus (prayer)

Слишком много спекуляций на теме религии: опять молитвы, Господь и призывы о помощи. Очень много неоправданного пафоса и отсутствие развития. Конечно, у певицы есть немало сторонников и за счет этого высокие шансы на победу.

LAUD с Lightkeeper

Качественная работа: отличный вокал, современное звучание и крутой вайб, чтобы представить Великобританию, но не Украину.

LAUD с Lightkeeper

Чувствуется, что артист очень вдохновлялся трендами прошлых лет — "женскими" партиями Nemo и JJ. Абсолютно нормальная практика, но референсы уж слишком очевидны. Сама песня довольно простая, в смысле Евровидения — проходная.

"ЩукаРиба" с "Моя земля"

Это отличная заявка для участия в этническом фестивале где-то на Буковине. Есть формат Евровидения, есть неформат Евровидения, а это просто мимо Евровидения.

KHAYAT с "Герци"

Иногда стоит просто отпустить ситуацию, если нет прорывной песни, интересной постановки и новых идей. Даже если удастся каким-то чудом выиграть Отбор, то эта песня не пройдет в финал.

LELÉKA с Ridnym

Прекрасная композиция в своем роде. Светлая диснеевская баллада, как из детских мультфильмов, но с украинскими мотивами и мощным смыслом. Чувствуется "магия" в голосе певицы. Несмотря на общую меланхоличность, за ней интересно наблюдать.

Конечно, еще нужно очень хорошо продумать постановку и визуальную часть, чтобы удержать внимание аудитории и запомниться. Несомненно лучшая заявка от Украины на Евровидение-2026.

Напомним, ранее Фокус писал:

Кто прошел в финал Отбора на Евровидение-2026 и как отреагировали пользователи в сети.

Участницу Нацотбора Valeriya Force осудили за то, что она якобы "вспомнила об Украине", хотя позиционирует себя как американская певица с украинскими корнями.

Кроме того, певица Лея пожаловалась, что не прошла в Нацотбор Евровидения, а в сети высмеяли ее песню.