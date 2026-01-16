LELÉKA удивляет, Jerry Heil — спекулирует: с чем едет Украина на Евровидение-2026
Опубликованы песни всех участников Отбора на Евровидение-2026 от Украины. Это композиции разных жанров, которые ощутимо отличаются по звучанию и подаче. Впрочем, некоторые исполнители начали повторяться, хватаясь за отголоски прошлого успеха.
В четверг, 15 января, на YouTube-канале "Евровидения Украина" выложили в публичный доступ песни финалистов Отбора-2026. Еврофаны, а также блогеры уже выложили первые реакции со своими оценками. Прогнозируемо наибольшее внимание к представительницам Украины в предыдущих годах: Jerry Heil, которая ездила на конкурс в дуэте с alyona alyona в 2024 году, а также Кате Павленко (Monokate), которая в составе Go_A заняла 5 место в 2021 году.
Итак, по очереди.
- Valeriya Force с Open Our Hearts
Песня сделана очень качественно, вокал — мастерский. Валерия держится на сцене уверенно, у нее есть своя история. Однако эта песня не цепляет, звучит довольно монотонно как для Евровидения — без кульминации и фрагментов, которые можно было бы напевать.
Кстати, певица дала интервью Фокусу, рассказывая о своем тернистом пути к звездам.
- Molodi с "The Legends"
В прошлом году Molodi покоряли Отбор песней о море, которое у них забрали ("My sea"), а теперь вот спели о небе. Как следствие, потерян тот основной смысл — боль войны и оккупации.
Что касается исполнения, все то же самое только в другой упаковке. Конечно, еврофаны любят симпатичных парней на сцене, но от самолюбования солистов немного тошнит, если честно. Не хватает продуманности и наполненности образов.
- Monokate з "Ти тут"
Екатерине стоит двигаться дальше. Народные мотивы в текстах, этно и электроника в звучании — это, безусловно, круто и прекрасно, но это уже было. Опять показывать на Евровидении, лишь бы что?
- The Elliens с Crawling whispers
Песня интересная и душевная, задевает. Впрочем, для международной аудитории, тем более в рамках конкурса, где за пару минут нужно показать себя и запомниться, — ничего нового. Качественно, но не свежо.
- Jerry Heil с Catharticus (prayer)
Слишком много спекуляций на теме религии: опять молитвы, Господь и призывы о помощи. Очень много неоправданного пафоса и отсутствие развития. Конечно, у певицы есть немало сторонников и за счет этого высокие шансы на победу.
- LAUD с Lightkeeper
Качественная работа: отличный вокал, современное звучание и крутой вайб, чтобы представить Великобританию, но не Украину.
- LAUD с Lightkeeper
Чувствуется, что артист очень вдохновлялся трендами прошлых лет — "женскими" партиями Nemo и JJ. Абсолютно нормальная практика, но референсы уж слишком очевидны. Сама песня довольно простая, в смысле Евровидения — проходная.
- "ЩукаРиба" с "Моя земля"
Это отличная заявка для участия в этническом фестивале где-то на Буковине. Есть формат Евровидения, есть неформат Евровидения, а это просто мимо Евровидения.
- KHAYAT с "Герци"
Иногда стоит просто отпустить ситуацию, если нет прорывной песни, интересной постановки и новых идей. Даже если удастся каким-то чудом выиграть Отбор, то эта песня не пройдет в финал.
- LELÉKA с Ridnym
Прекрасная композиция в своем роде. Светлая диснеевская баллада, как из детских мультфильмов, но с украинскими мотивами и мощным смыслом. Чувствуется "магия" в голосе певицы. Несмотря на общую меланхоличность, за ней интересно наблюдать.
Конечно, еще нужно очень хорошо продумать постановку и визуальную часть, чтобы удержать внимание аудитории и запомниться. Несомненно лучшая заявка от Украины на Евровидение-2026.
