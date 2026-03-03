Женщина приютила милого щенка, но не была готова к тому, что вырастет (фото)

Хозяйке, которая взяла домой маленькую собаку из приюта, сказали, что ее новый питомец "вырастет" в необычного песика, но все пошло не по плану.

Брук забрала из местного приюта маленькую белую собаку — Сейдж. В видео, опубликованном в TikTok, гордая владелица продемонстрировала нестандартную породу своей любимицы.

Загадочная порода собаки

В первом ролике показана крошечная Сейдж: белая и пушистая, с большими черными ушами, которые резко контрастируют с остальным ее телом. "Все говорили, что Сейдж вырастет до своих ушей. Поэтому мы ждали", — рассказывает женщина.

Но случилось не так, как думалось. Теперь огромные уши собаки почти вдвое превышают ее рост. Домашняя любимица продолжает расти, становясь все пушистее, но ее уши остаются такими же большими, как и раньше.

Владелица написала: "Вот она, почти через два года, с ушами и всем остальным!".

Что пишут люди?

Пользователи TikTok были в восторге. Видео собрало почти 600 тысяч лайков и более 2,6 миллиона просмотров.

"Возможно, вам стоит затянуть ей ошейник, когда выходите на улицу, потому что ветер может подхватить ее и она полетит", — пошутил один пользователь, а другой добавил: "Она выглядит так, будто Джим Хенсон создал ее специально для вас!".

Согласно результатам ДНК-теста, Сейдж в основном чихуахуа — 42,5%. Также она имеет 10,8% от миниатюрного шнауцера, а остальное — гены добермана-пинчера, таксы, также обнаружены следы немецкой овчарки, померанского шпица и пуделя.

