Какие собаки дольше всех живут: 7 пород, известные долголетием и преданностью

Большинство из нас мечтает о собаке, которая будет рядом как можно дольше: больше дней рождения, больше объятий на диване и больше взглядов. Продолжительность жизни — это не обещание, а диапазон. Влияют гены, уход и даже удача. Но есть породы, которые известны своим долголетием и особой нежностью, способной сделать ежедневную жизнь светлее.

World Animal Foundation опубликовал список с семью породами, которые часто живут долго и любят искренне.

Австралийская пастушья собака (Australian Cattle Dog)

Это нежность в стиле "крепкая поддержка". Они умные, выносливые и чрезвычайно преданные. Средняя продолжительность жизни — 12-16 лет, что впечатляет для собаки среднего размера.

По данным PetMD, именно с этой породой связывают одну из самых известных собак-долгожителей — Блуи, которая прожила рекордно долго.

Они глубоко привязываются к своему человеку, не навязчиво, а как настоящий напарник: "я рядом, всегда". Им важно иметь работу или задание — без этого могут скучать.

Советы для долгой жизни:

регулярная активность без ежедневных чрезмерных нагрузок;

игры-головоломки и тренировки;

контроль состояния глаз и суставов в старшем возрасте.

Ши-тцу (Ши-тцу)

Нежность со щепоткой озорства. Большие глаза и выражение "я ничего не сделал" — их фирменная черта. Они ласковые, общительные и очень ориентированы на человека. Многие ши-тцу живут до глубокой старости, часто в подростковых годах жизни.

Их сладость — в умении подстраиваться: немного игры, а потом с радостью — теплый компаньон на коленях.

Из-за короткой мордочки возможны проблемы с дыханием и перегревом, а также глазные заболевания.

Что помогает:

прохладная среда;

аккуратный уход за шерстью вокруг глаз;

внимательность к любым изменениям зрения.

Папильон (Papillon)

Маленькие собаки с "бабочковыми" ушками и большим интеллектом. Они энергичны, внимательны и очень привязаны к семье. Часто живут 14-16 лет и остаются активными даже в старшем возрасте.

Возможные проблемы: коленные суставы, зубы, трахея.

Чеклист счастливой жизни:

регулярный уход за зубами;

контроль веса;

использование шлейки вместо ошейника.

Рэт-терьер (Крысотерьер)

Компактные, жизнерадостные и смелые. По данным American Kennel Club, эта порода часто живет 12-18 лет, и 15-летний юбилей — не редкость.

Основной риск — вывих коленной чашечки, который иногда проявляется "подскакивающей" походкой.

Полезно знать:

название породы связано с Теодором Рузвельтом;

важно поддерживать умеренную активность;

резкое изменение походки — повод обратиться к ветеринару.

Чихуахуа (Чихуахуа)

Одна из самых маленьких пород с самыми большими эмоциями. Часто живут 14-16 лет и более. Они глубоко привязываются к "своему" человеку и могут быть удивительно преданными.

Основные вызовы — зубы, вес и сердце.

Для долгой жизни:

регулярная чистка зубов;

контроль питания;

спокойная социализация.

Австралийская овчарка (Australian Shepherd)

Умные, энергичные и всегда готовы действовать. Средняя продолжительность жизни — 12-15 лет. Они внимательно наблюдают за владельцем и стремятся быть вовлеченными во все.

Возможны проблемы с суставами, зрением или нервной системой, поэтому важны ответственные заводчики и регулярные осмотры.

Что им нужно:

ежедневные умственные задачи;

физическая активность без перегрузки;

"работа" — игры, поиск, простые поручения.

Такса (такса)

Смелые, харизматичные и очень преданные. Часто живут 12-16 лет. Их слабое звено — спина из-за длинного тела.

По данным Purina, именно сочетание храбрости и нежности делает такс такими любимыми.

Советы для спины:

поддерживать здоровый вес;

использовать пандусы вместо прыжков;

избегать скользких поверхностей.

Выбор собаки-долгожителя — это выбор друга на долгие годы. Да, генетика имеет значение, но ежедневный уход, питание, движение и любовь решают не меньше.

Небольшие породы часто живут дольше крупных, но главное — не размер, а качество жизни. Сбалансированный рацион, нормальный вес, регулярные прогулки, тренировки и груминг помогают собаке оставаться активной и счастливой с возрастом.

