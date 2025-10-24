Идеальный друг: эксперты назвали топ 5 самых умных пород собак в мире

Для многих собаки — это не просто домашние любимцы, а настоящие друзья, которые поддерживают в трудные моменты и заряжают позитивом. Они могут быть нежными, игривыми или же серьезными охранниками, однако не все породы одинаково хорошо подходят для каждого типа владельца.

Специалисты отмечают, что интеллект собаки определяется не только способностью к дрессировке, но и сочетанием многих факторов — от темперамента до природной сообразительности. Эксперты Pet MD назвали пять самых умных пород, среди которых одна считается абсолютным лидером, пишет Express.

5 место — доберман

Доберманы отличаются умом, преданностью и прекрасными способностями к обучению. Их часто привлекают к службе в полиции или армии. Эти собаки требуют активного образа жизни, физических нагрузок и умственных тренировок. Для спортивных семей — идеальный выбор.

4 место — голден-ретривер

Голдены — одни из самых любимых собак в мире. Они известны не только своей ласковостью, но и высоким интеллектом. Эксперты отмечают, что именно эта порода часто используется в качестве поводырей. Ретриверы легко усваивают новые навыки, быстро учатся решать задачи и всегда стремятся угодить владельцу.

3 место — немецкая овчарка

Эти собаки издавна известны своими служебными способностями. Их можно увидеть среди спасателей, военных и даже терапевтических животных. Немецкие овчарки сочетают силу, выносливость и острый ум. Они невероятно преданные и прекрасно подходят для активных владельцев.

Бордер-колли называют самой умной породой в мире Фото: Unsplash

2 место — пудель

Несмотря на аристократическую внешность, пудели — это настоящие чемпионы по дрессуре. Они часто побеждают на соревнованиях по послушанию и ловкости. В книге психолога Стэнли Корена "Интеллект собак" эта порода заняла второе место по уровню умственных способностей.

1 место — бордер-колли

Бордер-колли называют самой умной породой в мире. Они способны выучить новую команду всего за несколько повторений и выполнять её безошибочно в 95% случаев. Первоначально этих собак выводили для выпаса овец, поэтому их выносливость, внимание и трудолюбие поражают.

