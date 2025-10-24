Могут ли собаки видеть призраков: что говорят ученые по этому поводу

Люди издавна верили, что собаки могут если не видеть, то чувствовать призраков. К примеру, в Древней Мексике ацтеки верили в то, что собаки могут не только видеть призраков, но и могут сопровождать их в подземном мире.

Некоторые парапсихологи считают, что секрет кроется в экстрасенсорном восприятии собак – умственных способностях, которые выходят за рамки пяти чувств. Но научных подтверждений таким умениям крайне мало. Более того, имеется множество исследований, опровергающих существование таких способностей, пишет Popular Science.

Ученые говорят, что причины, по которым людям кажется, что их питомцы видят что-то потустороннее, могут быть довольно обыденными.

«Животные видят и даже слышать обычные физические вещи, которые мы не можем. Если в стенах или у внешних стен есть какое-либо насекомое или мелкое животное, собаки и кошки могут это услышать», - говорит профессор социологии в колледже Рипон Марк Итон.

Исследователи говорят, что в носу у собак около 220 млн обонятельных рецепторов, в сравнении с 5 млн рецепторов в носу у людей. Также у собак имеется специальный орган орган Якобсона или вомероназальный орган, который улавливает химические сигналы, выходящие за рамки обычного обоняния.

Во время эксперимента в Университете Дьюка ученые выяснили, что собаки могут учуять чесночное масло, которое было разбавлено до 0,00000005%, с точностью 85%. Другие исследования показали, что собаки могут унюхать рак в крови пациентов с точностью почти 97%. Также давно известно, что собаки могут чуять человеческий стресс.

Кроме этого, собаки обладают не менее впечатляющим слухом. Животные способны слышать, как очень высокие звуки до 65 000 герц, так и очень тихие звуки до -15 децибел.

Такие суперспособности собак могу объяснять, почему их поведение иногда, кажется людям странным.

«Вместо того, чтобы ловить призраков, собаки поворачивают голову на запахи и звуки, чтобы лучше их распознать», - говорит профессор психологии Трансильванского университета Эллен Ферлонг, которая изучает когнитивные способности животных.

Только зрение у собак хуже человеческого.

«Люди видят четче на больших расстояниях, чем собаки, и различают более широкий спектр цветов — собаки не различают красный и зеленый цвета», - говорит Ферлонг.

Но собаки намного лучше улавливают быстро движущиеся объекты и едва заметные изменения в освещении. К примеру, картинка на экране телевизора, которая людям кажется статичной, собакам может показаться мерцающей.

Напомним, собаки видят цвета, но их интересует совсем другое. Несмотря на то, что ученые уже давно занимаются изучением когнитивных функций собак, их зрение начали изучать совсем недавно. В результате существует множество заблуждений о том, что видят собаки, а что нет.