Чи можуть собаки бачити привидів: що кажуть учені з цього приводу

Люди здавна вірили, що собаки можуть якщо не бачити, то відчувати привидів. Приміром, у Стародавній Мексиці ацтеки вірили в те, що собаки можуть не тільки бачити привидів, а й можуть супроводжувати їх у підземному світі.

Деякі парапсихологи вважають, що секрет криється в екстрасенсорному сприйнятті собак — розумових здібностях, які виходять за межі п'яти чуття. Але наукових підтверджень таким умінням вкрай мало. Ба більше, є безліч досліджень, що спростовують існування таких здібностей, пише Popular Science.

Учені кажуть, що причини, через які людям здається, що їхні улюбленці бачать щось потойбічне, можуть бути досить буденними.

"Тварини бачать і навіть чують звичайні фізичні речі, які ми не можемо. Якщо в стінах або біля зовнішніх стін є якась комаха або дрібна тварина, собаки і кішки можуть це почути", — каже професор соціології в коледжі Ріпон Марк Ітон.

Дослідники кажуть, що в носі у собак близько 220 млн нюхових рецепторів, порівняно з 5 млн рецепторів у носі у людей. Також у собак є спеціальний орган орган Якобсона або вомероназальний орган, який вловлює хімічні сигнали, що виходять за рамки звичайного нюху.

Під час експерименту в Університеті Дьюка вчені з'ясували, що собаки можуть відчути часникову олію, яка була розбавлена до 0,00000005%, з точністю 85%. Інші дослідження показали, що собаки можуть відчути рак у крові пацієнтів з точністю майже 97%. Також давно відомо, що собаки можуть чути людський стрес.

Крім цього, собаки мають не менш вражаючий слух. Тварини здатні чути, як дуже високі звуки до 65 000 герц, так і дуже тихі звуки до -15 децибел.

Такі надздібності собак можуть пояснювати, чому їхня поведінка іноді здається людям дивною.

"Замість того, щоб ловити привидів, собаки повертають голову на запахи і звуки, щоб краще їх розпізнати", — каже професор психології Трансільванського університету Еллен Ферлонг, яка вивчає когнітивні здібності тварин.

Тільки зір у собак гірший за людський.

"Люди бачать чіткіше на більших відстанях, ніж собаки, і розрізняють ширший спектр кольорів — собаки не розрізняють червоного і зеленого кольорів", — каже Ферлонг.

Але собаки набагато краще вловлюють об'єкти, що швидко рухаються, і ледь помітні зміни в освітленні. Наприклад, картинка на екрані телевізора, яка людям здається статичною, собакам може здатися мерехтливою.

Нагадаємо, собаки бачать кольори, але їх цікавить зовсім інше. Незважаючи на те, що вчені вже давно займаються вивченням когнітивних функцій собак, їхній зір почали вивчати зовсім недавно. У результаті існує безліч хибних думок про те, що бачать собаки, а що ні.